『甲子園ブラスバンドフェスティバル2026』 公式グッズの全ラインナップが決定！ 「最終楽章 響け！ユーフォニアム」との限定コラボグッズも！ 5月14日（木）からオンラインで先行販売を開始します
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場において、5月31日（日）に開催する「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」（「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会主催）の公式グッズの全ラインナップが決定しました。
今回が初のコラボレーションとなる「最終楽章 響け！ユーフォニアム」の限定コラボグッズ6種類を含む全15商品が登場。イベントの開催に先立ち、阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」で、5月14日（木）10:00から販売を開始するほか、イベント当日にはグッズコーナー（甲子園駅前広場）でも販売します。
公式グッズの販売に関する詳細は次のとおりです。
＜「最終楽章 響け！ユーフォニアム」限定コラボグッズ＞
＜甲子園ブラスバンドフェスティバル2026グッズ＞
※各種デザイン・価格は、変更となる場合があります。
※表記価格は税込みです。
＜販売場所＞
・阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」
販売期間：5月14日（木）10:00～6月30日（火）23：59（※販売期間は予定。変更の場合あり。）
https://shop.koshien-stadium.jp/koshien/
・甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 グッズコーナー（甲子園駅前広場）
販売日時：5月31日（日）11:00～19:00 （※販売時間は予定。変更の場合あり。）
※販売場所により取扱商品・数量が異なります。売切れの場合はご了承ください。
※3月17日発信のリリースから、「甲子園eモール」での販売開始日、グッズコーナーでの販売開始時間を変更しています。
＜参考＞「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」公演概要（2月16日（月）発表済み）
公演名：「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」
日時：2026年5月31日（日）開場14:00 / 開演15:30 ※雨天中止
会場：
阪神甲子園球場
※グラウンド内ファウルゾーン、外野芝ゾーン、アルプススタンドでの演奏を予定。
出演校：
尼崎市立尼崎高等学校、近江高等学校、岐阜県立岐阜商業高等学校、四條畷学園高等学校、浜松市立高等学校、箕面自由学園高等学校、立命館高等学校（五十音順）
チケット価格：
SS指定席 5,900円（特典グッズ付き）、S指定席 4,900円、A指定席 3,500円、B自由席 2,500円／小中高生1,000円、車椅子S席 4,900円、車椅子B席 2,500円、グラウンドウォーク参加券 1,600円（昼の部・夜の部選択制）
※価格は全て税込み
※グラウンドウォーク参加券は、「ローソンチケット」「チケットぴあ」のみでの販売となります。グラウンドウォーク参加券のみの購入はできません。上限数に達した場合は販売を終了します。
※グラウンドウォーク参加券のみでの入場はできません。必ず公演のチケットをご用意の上ご来場ください。
※未就学のお子さまは、大人1名につき1名まで膝上に限り無料です。お席をご利用の場合は、別途チケットが必要となりますので、ご注意ください。
＜座席図・演奏エリア＞
＜特典グッズ＞「限定オリジナルバッグ」
素材：コットン
サイズ：本体／約33cm×39cm、持ち手／約2.5cm×65cm
※SS席のみの特典です。
※写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。
※裏面に全出演校名を英語表記で印字予定です。
＜グラウンドウォーク＞
阪神甲子園球場のグラウンド（内野人工芝部分）に入り、写真撮影などをお楽しみいただけます。
【昼の部スケジュール（開演前）】
14:00～ 受付開始（阪神甲子園球場3号門付近）
※受付締切 14:40（締切後は入場できません。）
14:00～15:00 グラウンドウォーク
※スタンド観覧席へのご入場前にグラウンドウォークをお済ませください。
【夕方の部スケジュール（終演後）】
18:20～ 受付開始（阪神甲子園球場内2階コンコース2C通路前）
※受付締切 19:00（締切後は入場できません。）
18:20～19:20 グラウンドウォーク
※終演時間により開始時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。
＜チケット発売＞
各プレイガイドで販売中
※詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。
＜イベント・チケットに関するご注意＞
※上演中の写真・動画の撮影、録音は禁止です。ただし、フィナーレの合同演奏に限り、写真撮影が可能（動画撮影、録音は禁止）です。
※イベント会場から退場されますと、再入場はできませんので、予めご了承ください。
※グラウンドウォークでは、人工芝エリアにご案内しますので、ハイヒールや革靴でのご来場はお控えください。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性があるものはお持込みいただけません。
※会場内での怪我、その他事件・事故のほか、本イベント参加に起因するいかなる損害についても、主催者は一切の責任を負いかねます。
※本イベント会場に遊具、ペット（盲導犬・聴導犬等を除く。)、その他会場側が適当と認めないものはお持込みいただけません。
※危険防止のため、球場へのカン・ビン類の持込みはお断りします。
※チケットをお持ちでない方は、イベント会場にご入場いただけません。
※チケットの転売行為は禁止します。万が一、転売行為などが発覚した場合は、お持ちのチケットを回収し、イベントへの参加をお断りすることがあります。
※不正転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りします。
※イベント中、主催者又は主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影します。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で利用・公開（販売又は広告のための利用を含む。）することがあります。
※各種注意事項をお守りいただけない場合、イベントへの参加をお断りする場合があります。
※雨天等の影響による中止を除き、チケットの変更・払戻しはできません。詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。
主催：
「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会
＜構成員＞
阪神甲子園球場、株式会社阪神コンテンツリンク、株式会社朝日新聞社、株式会社キョードー大阪、株式会社キョードー東京、朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラジオ株式会社
特別協賛：ヤマハサウンドシステム株式会社
協賛：
味の素株式会社、株式会社ECC、関西トランスウェイ株式会社、椿本興業株式会社、株式会社ナンガ、日東化成株式会社、株式会社ローソンエンタテインメント、大阪芸術大学グループ、株式会社全日警、アイテック阪急阪神株式会社、株式会社ライズビーイング
協力：スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会
後援：全日本吹奏楽連盟、関西吹奏楽連盟、阪神電気鉄道株式会社
・イベント公式ホームページ： https://koshien.hanshin.co.jp/brassbandfestival/
・チケットに関するお問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00）
阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。
阪神電気鉄道株式会社 http://www.hanshin.co.jp/
阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/64c776eb4505c98eaae0b8a075f8548982dd0e85.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1