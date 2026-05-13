スタッフバトルやフリーバトルも楽しめる！「BEYBLADE X POP UP SHOP アニメイト出張所」を上野マルイ・海老名マルイで開催！

株式会社丸井グループ

上野マルイ・海老名マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）にて、「BEYBLADE X（ベイブレードエックス） POP UP SHOP アニメイト出張所」を開催いたします。現代版ベーゴマ「ベイブレード」の最新シリーズ「BEYBLADE X」（発売元：株式会社タカラトミー）のフリーバトルや展示、スタッフとのバトル、オリジナルグッズの物販など、「BEYBLADE X」を楽しむことができるPOP UP SHOPです。

■「BEYBLADE X」とは

「BEYBLADE X」とは、ベーゴマを現代風にアレンジした「ベイブレード」シリーズの第4世代モデルです。「もう、遊びじゃない。」が「BEYBLADE X」のキャッチコピー。おもちゃとしてではなく「ギアスポーツ」をコンセプトに設計された、次世代のベイブレードです。

■商品一覧

※商品の数量には限りがございます。品切れの際はご容赦ください

※状況により、購入制限を設けさせていただく場合がございます

■各店にてスタッフバトル開催！

期間中、各店のスタッフバトルを開催！参加賞や勝利賞をゲットしよう！

上野マルイ

海老名マルイ

スタッフバトル開催日

上野マルイ…5/16（土）、17（日）、23（土）、24（日）

海老名マルイ…6/20（土）、21（日）、27（土）、28（日）

開催時間

各日12:00～/13:30～/15:00～ 各回先着20名さま

参加方法

各日、スタッフバトル開催当日の開店時より、会場レジにて参加整理券を配布いたします

※整理券の枚数には限りがございます

参加資格

6歳以上

参加費

無料

景品

参加賞…スタートダッシュガイド2026

勝利賞…アニメイト×BEYBLADE Xコラボステッカー

■その他お知らせ

お並び情報・完売情報

【上野マルイについてのお知らせ】

上野・北千住マルイ アニメイベント公式X @marui_uekt_a

【海老名マルイについてのお知らせ】

神奈川 マルイ アニメイベント公式X @marui_kanagawa

ご入場について

フリー入場を予定しております。直接イベント会場までお越しください。

※混雑状況に応じて入場規制や整理券配布を実施させていただきますので、あらかじめご了承ください

■『ベイブレード』について

『ベイブレード』は1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。

これまでに第1世代『爆転シュート ベイブレード』（1999年～）、第2世代『メタルファイト ベイブレード』（2008年～）、第3世代『ベイブレードバースト』（2015年～）、第4世代『BEYBLADE X』（2023年～）の4つのシリーズを通して、世界80以上の国と地域で累計5.6億個以上（2025年9月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各地域でブームを起こしてまいりました。最新の『BEYBLADE X』は、ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化し、世界各地で熱いバトルが繰り広げられています。

『BEYBLADE X』公式ホームページ：beyblade.takaratomy.co.jp/(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)

著作権表記: (C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO (C) ＴＯＭＹ

■イベント概要

開催期間：2026年5月15日（金）～5月24日（日）

開催場所：上野マルイ 5F カレンダリウム

営業時間：11:00～19:00 ※店舗の営業時間とは異なります

開催期間：2026年6月19日（金）～6月28日（日）

開催場所：海老名マルイ 5F カレンダリウム

営業時間：10:30～19:00 ※店舗の営業時間とは異なります

▼上野マルイ

https://www.0101.co.jp/058/

▼海老名マルイ

https://www.0101.co.jp/082/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/