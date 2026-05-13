企業向けAIメンタルヘルスサービス「Dr. Avatar」を提供開始

株式会社AI mental health

株式会社AI mental health（本社：東京都港区、代表取締役：久保真由美）は、企業向けAIメンタルヘルスサービス「Dr. Avatar」を提供開始しました。

「Dr. Avatar」は、従業員がスマートフォンやPCからAIと自然に対話することで、日々の心の変化を捉え、個人のコンディション把握や組織全体の傾向分析につなげるサービスです。従来のストレスチェックや相談窓口だけでは把握しにくかった不調の兆候に早期に気づき、可視化して終わらせるのではなく、専門家知見を反映したAI対話支援や企業の施策改善へ接続することで、予防的・継続的なメンタルヘルスケアの実現を支援します。



なお、本サービスは医療行為、診断、治療、カウンセリングを行うものではなく、従業員の心の状態の変化に気づき、必要に応じた相談・支援につなげることを目的としています。

開発の背景

近年、企業における従業員のメンタルヘルス対策は、人的資本経営や健康経営の観点からますます重要性を増しています。一方で、既存の可視化ツールや相談窓口を導入していても、従業員の変化を把握しにくい、施策が形骸化しやすい、不調が表面化してからの対応になりやすい、相談窓口の利用に心理的ハードルがあるといった課題が残っています。

「Dr. Avatar」は、こうした課題に対し、従業員が日常的に利用しやすいAI対話体験を入口とすることで、心の変化の早期把握と、具体的な支援導線の形成を目指して開発されました。

「Dr. Avatar」の特徴

１. AIとの自然な対話で、継続利用しやすい入口を提供

従業員は、スマートフォンやPCからAIとの対話を開始できます。特別な操作や難しい入力を必要とせず、日常的な会話のように利用できるため、相談やセルフチェックに対する心理的ハードルを下げ、継続的な利用につなげます。

2. 日々の対話から心の変化を可視化

「Dr. Avatar」では、AIとの対話を通じて、個人のコンディション変化を継続的に把握し、組織全体の傾向理解へとつなげます。従業員に直接「状態を報告してください」と求めるのではなく、自然な会話の中から変化のサインを捉える設計です。

3. 専門家知見を反映したAI対話支援

本サービスは、精神科医・博士（医学）である青木悠太氏のメンタルヘルス支援における専門的知見・実践知をもとに、AI対話の設計・応答プロセスを構築しています。可視化後の初動支援として、AIが対話を通じて従業員に寄り添い、相談導線の形成を支援します。

4. 組織改善・KPI設計まで一気通貫で支援

「Dr. Avatar」は、個人支援にとどまらず、人事・労務担当者向けの組織傾向レポートや、企業ごとのKPI設計、導入設計、既存施策との連携設計にも対応しています。既存のEAP、ストレスチェック、産業医面談等との併用も可能で、企業のメンタルヘルス施策の実効性向上を支援します。

提供サービス

想定利用企業

本サービスは、従業員のメンタルヘルスケアに取り組むすべての企業を対象としています。特に、既存施策の形骸化、相談窓口の利用率、ストレスチェック後の支援導線、予防的なメンタルヘルス対策に課題を感じている企業に適しています。企業規模を問わず、中小企業から大企業まで幅広い導入を想定しています。

代表コメント

株式会社AI mental health

代表取締役 久保真由美

従業員のメンタルヘルス支援において重要なのは、不調が表面化してから対応するのではなく、日々の小さな変化に早く気づき、適切な支援につなげることです。

「Dr. Avatar」は、AIとの自然な対話を通じて、従業員が安心して自分の状態を話せる入口をつくり、企業が組織の変化を把握しやすくするサービスです。可視化して終わるのではなく、個人への寄り添いと組織改善の両面から、企業のメンタルヘルス施策を支援してまいります。

サービス概要

サービス名：Dr. Avatar

提供会社：株式会社AI mental health

サービス内容：企業向けAIメンタルヘルスサービス

対象：従業員のメンタルヘルスケアに取り組む企業

主な機能：AI対話機能、個人コンディション可視化ダッシュボード、組織傾向レポート、AI対話支援、導入支援・伴走コンサルティング等

料金：基本プラン 従業員1名あたり年額4,980円、税別

サービスサイト：https://ai-mentalhealth.clinic/

会社概要

会社名：株式会社AI mental health

代表者：代表取締役 久保真由美

所在地：東京都港区浜松町1-9-12

営業所：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

事業内容：企業向けAIメンタルヘルスサービス「Dr. Avatar」の提供

メールアドレス：info@ai-mentalhealth.clinic

サービスURL：https://ai-mentalhealth.clinic/

※本サービスは、医療行為、診断、治療、カウンセリングを行うものではありません。AIとの対話や分析を通じて、従業員の心の変化の兆候を把握し、企業における予防的なメンタルヘルスケアを支援することを目的としています。体調不良がある場合は、医療機関や専門機関への相談を推奨します。