【紀ノ国屋】熊本・鶴屋百貨店で5月13日（水）より特別販売会を開催！

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋は、本日5月13日（水）より熊本・鶴屋百貨店で特別販売会を開催中です。店内で焼き上げるアップルパイ、季節限定のデザート、冷やしておいしい和スイーツの他、人気のオリジナルエコロジーバッグやこだわりのプライベートブランド商品など、紀ノ国屋ならではの高品質な商品をご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催地： 鶴屋百貨店 本館地下１階 中央イベントスペース

期 間： 2026年5月13日（水）～５月26日(火)

住 所：〒860-8586 熊本市中央区手取本町6番1号

販売商品の一部をご紹介します紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）

1個 \1,296（税込）

店内で焼き上げるアップルパイ。濃厚で食べごたえのある国産りんごフィリングを、折りと練り2種類のパイ生地で包んで焼き上げました。甘酸っぱいりんごとシナモンの香りが調和したパイは、一口食べた瞬間、まさに至福のひととき。贅沢なアップルパイをお試しください！

メレンゲレモンパイ紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ

1個 \400（税込）

季節限定！レモン香る自家製スイーツ。

イタリアンメレンゲ、レモンクリーム、ホイップクリーム、リュネット（パイ）の４層仕立てのスイーツ。レモンの酸味と、甘酸っぱい味わいがクセになります。初夏のこの季節にぴったりなレモンスイーツをお試しください。

フローラルスイーツバッグフローラルスイーツバッグ

各種 1個 \1,890（税込）数量限定

ピンク、ブルー、パープル、グレーの4色展開で販売中！

焼菓子4種類を詰め合わせました。

バッグは、コスメや携帯の充電器などの小物をすっきり収納できる、使い勝手のよいサイズ感。バッグインバッグとしても活躍します。

ひやしておいしいひんやり和スイーツも新登場！

■わらび餅／黒糖わらび餅 各\647（税込）

紀ノ国屋の涼味に新しい商品が登場！

本わらび粉を使用した、もっちりとした食感となめらかなくちどけをお楽しみいただけるわらび餅です。食感にこだわり、表面はもっちり、くちどけはなめらかになるよう仕上げました。

1パック2個入りです。

限定バッグも多数取り揃えております。

わらび餅黒糖わらび餅

生地に綿をボンディングしてあるので程よいツヤとハリ感がある保冷バッグや、アニマル柄のまとまる保冷バッグなど限定の商品も多数販売中です。数量限定販売

綿ボンディング保冷巾着バッグ ライトグレー \2,970

綿ボンディング保冷巾着バッグ ブラック \2,970

まとまる保冷バッグＳ ゼブラ \1,375

まとまる保冷バッグＳ ダルメシアン \1,375

綿ボンディング保冷巾着バッグ ライトグレー綿ボンディング保冷巾着バッグ ブラックまとまる保冷バッグＳ ゼブラまとまる保冷バッグＳ ダルメシアン

■紀ノ国屋店舗情報

https://www.e-kinokuniya.com/store/

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋公式SNS

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