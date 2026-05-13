バンダイナムコグループとウドー音楽事務所、戦略的パートナーシップを構築両社の強みをいかし、ライブイベントや音楽事業のさらなる活性化に向けた協業の推進

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

株式会社バンダイナムコホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅古 有寿）は、子会社である株式会社バンダイナムコミュージックライブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浅沼 誠、以下BNML）が、株式会社ウドーホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：大崎 敦子）から同社の子会社である株式会社ウドー音楽事務所（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠藤 敬輔、以下UDO）の株式35％を取得し、戦略的パートナーシップを構築したことをお知らせいたします。



本戦略的パートナーシップでは、バンダイナムコグループが推進する「IP軸戦略※」とUDOが保有するコンサートの企画運営力の強みをいかし、映像音楽コンテンツなどを起点とした国内外のライブイベントや音楽事業の強化および音楽事業のグローバル展開を加速してまいります。

株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役副社長 グループ戦略担当（CW360） 桃井 信彦（右）、株式会社バンダイナムコミュージックライブ 代表取締役社長 浅沼 誠（左）、株式会社ウドー音楽事務所 代表取締役社長 遠藤 敬輔（中央）

近年、エンターテインメント市場において音楽は、楽曲配信にとどまらず、ライブイベント、映像配信、SNS、マーチャンダイジングなど多面的に展開されることでIP価値を持続的に拡張する重要な領域となっています。BNMLはこれまで、アーティスト・楽曲・映像を横断したIPプロデュース力を強みに音楽コンテンツの企画制作や、映像音楽コンテンツを起点としたライブイベントなどの事業を展開してまいりました。一方、UDOは、日本初のロックプロモーターであり、国内アーティストだけでなく海外アーティストの来日公演の企画やコンサート運営などにおいても数多くの実績を保有し、業界内での地位を確立しています。

今回の戦略的パートナーシップを通じて、音楽事業およびIP創出・展開力に強みを持つBNMLと、UDOの持つ企画制作力と海外制作展開に関するノウハウをかけあわせ、ライブイベントや音楽事業における相乗効果の創出および新たな取り組みの推進を図ってまいります。

※IP軸戦略 IP（キャラクターなどの知的財産）の世界観や特性を活かし、最適なタイミングで、最適な商品・サービスとして、最適な地域に向けて提供することによりIP価値の最大化をはかる戦略

■各社コメント

株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役副社長 グループ戦略担当（CW360） 桃井 信彦

この度、長い歴史と実績を持ち、時代を象徴する話題を作り続けてきた「ロックのUDO」とパートナーシップを構築できたことを嬉しく思います。Connect with 360（360度全方位のファンとつながる)の意味を込めた組織CW360ではあらゆるステークホルダーとともに、新たなフロンティアの開拓を目指し、投資を含めた戦略を推進しています。当社グループは、2026年4月より映像音楽事業における組織再編を実施し、CW360との連携によりグループ横断で音楽事業を強化・加速していく『project RESONANCE』を始動いたしました。今回の戦略的パートナーシップについても本プロジェクトとの併走により、バンダイナムコらしいライブイベントや音楽事業を通じて世界中のファンに、笑顔とエネルギーを届けていくことを目指します。

株式会社バンダイナムコミュージックライブ 代表取締役社長 浅沼 誠

これまで築き上げてきた輝かしい歴史と実績を持つウドー音楽事務所への敬意とともに、戦略的パートナーシップを構築できたことを大変嬉しく思います。今回の協業により、バンダイナムコミュージックライブとウドー音楽事務所が長年培ってきた知見やノウハウとグローバルなネットワークが融合し、より一層、世界中のファンに向けアーティストやIPの価値や魅力を最大限に引き出すことが可能となりました。今後、両社は新たな価値創造を目指し、より魅力的なライブ体験をファンへ届けてまいります。

株式会社ウドー音楽事務所 代表取締役社長 遠藤 敬輔

有働誠次郎による創業から 60 余年、私たちウドー音楽事務所は独立独歩の歩みを続けてまいりました。 現在、エンターテインメント業界は大きな変革の時を迎えています。この激動の時代においてさらなる進化を遂げるべく、私たちは大きな決断を下しました。 今後はバンダイナムコグループと共に、その豊富な知見を最大限に吸収し、さらなる成長を目指してまいります。 お客様、そして共に歩むスタッフにとって、より魅力にあふれた企業へと変革を遂げる私たちの挑戦に、どうぞご期待ください。

■ 会社概要

株式会社バンダイナムコホールディングス

本社所在地：東京都港区芝5-37-8 バンダイナムコ未来研究所

代表者：代表取締役社長 CEO 浅古 有寿

資本金：100億円

事業内容：グループの中長期経営戦略の立案・遂行／グループ会社の事業戦略実行支援・事業活動の管理

設立：2005年9月29日

会社URL： https://www.bandainamco.co.jp/

株式会社バンダイナムコミュージックライブ（バンダイナムコホールディングス100％子会社）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア

代表者：代表取締役社長 浅沼 誠

資本金：3億円

事業内容：音楽コンテンツの企画・制作・管理・運用・アーティストの発掘・育成、ライブイベントのプロデュース

設立：1983年8月23日

会社URL： https://www.bandainamcomusiclive.co.jp/

株式会社ウドー音楽事務所

本社所在地：東京都港区赤坂7-1-16 オーク赤坂ビル

代表者：代表取締役社長 遠藤 敬輔

資本金：１億円

事業内容：国内外アーティストの公演プロデュースを中心に、音楽やエンターテインメントに関わる多彩な事業を展開

設立：1967年11月15日

会社URL： https://www.udo.jp/