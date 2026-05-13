【投資界のスター集結】国内最大級の投資フェス「MooFest Japan 2026」総勢15名の登壇ゲストを一挙解禁 - moomoo証券

moomoo証券株式会社

国内でアプリダウンロード数200万件(※1)を突破したmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、6月6日（土）に、国内最大級(※2)の体験型投資フェス「MooFest Japan 2026 ～AIと共に進化する、投資戦略の最前線～」において、全15名の登壇ゲスト、およびタイムテーブルを公開いたしました。

■「情報」を「投資の武器」に変える場所

MooFestは、単なる情報収集の場ではありません。豪華ゲストの最前線の戦略と、moomooの最新AIツールを掛け合わせることで、この1日があなたの投資判断をアップデートする--そんな体験をお届けします。変化の激しい市場環境において、投資家が自らの知見を磨き、一歩先のステージへと成長し続けるための「研鑽（けんさん）と発見の場」。すべての参加者が確かな「投資の武器」を手にし、自立した投資家としてアップデートされることを目指し、本イベントを開催いたします。

■2026年後半はどうなる？投資界のエキスパートが市場展望と投資戦略を提言

2026年後半、金利のある世界への完全移行や、米国新政権のもとでの地政学リスクなど、かつてないボラティリティが予想されるマーケット。投資家を取り巻く環境が激変する2026年において、各分野のフロントランナーたちが、それぞれの視点から投資戦略の最前線を語り尽くします。

■登壇ゲストとセッションテーマ一覧（敬称略・タイムテーブル順）

※内容は現在の想定であり、変更になる場合もあります。

■日経CNBC「教えて！投資マスター」スピンオフ公開収録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110773/table/160_1_06f3582ca9b7ee36aa54bbddd5ecb0b2.jpg?v=202605130851 ]

人気番組のスピンオフとして、日経CNBCキャスター内田まさみ氏に加え、ママ投資家として資産3億円を達成したちょる子氏が登壇。実際のmoomooヘビーユーザーへのインタビューを交えながら、プロ並みの分析を可能にするmoomooアプリの「便利機能」を解説します。

過去の放送回過去の放送回

▼日経CNBC「教えて！投資マスター」の視聴はこちらから：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVLCzdLS47U1vBfvVpTCE1WZ2N1xaIpEo

■学んだ戦略を、その日のうちに使いこなせるようになるための「相談ブース」

セミナーで学んだ戦略を、実戦で使いこなすために。MooFest会場内の相談ブースでは、プロのスタッフがあなたとマンツーマンで並走。「オプション取引」や「米国株信用取引」の戦略構築から、最新の「moomoo AI」、新機能の「自動売買サービス」まで、あらゆる専門領域にその場で対応いたします。「マニュアルを読むだけでは踏み出せなかった一歩」を、対面ならではの安心感でサポート。ブースを出た瞬間、あなたの手には明日の相場で戦うための「確かな自信」という武器が握られているはずです。

MooFest Japan 2025の様子MooFest Japan 2025の様子

■豪華来場特典：来ない理由が見つからない「圧倒的なバックアップ」

豪華ゲストの知見 ＋ 相談ブースでのスキルアップ！ さらに、来場特典まで。本イベント来場者限定で、「米国株取引手数料が最大10年間無料」になる特別特典をご用意しています。その他、「日経CNBC online無料券」や「AI関連人気株（買付代金）のプレゼント」、「MooFest限定インフルエンサーグッズ」、「人気インフルエンサー監修の限定レポート」など、充実のラインナップが目白押し。最前線の戦略、即実践できる環境、そして当日限りの特別な特典。まさに「来ない理由」が見つからないイベントです！

【無料】イベント来場登録の方法

まずは以下の3ステップでイベント来場登録を完了させてください。登録完了後、豪華特典キャンペーンへの応募が可能となります。

- moomooのユーザー登録をする- 特設サイト・イベント来場登録から参加申込み後、アプリ内通知とメールを受取る- 当日、イベント会場にてmoomooアプリで受付をする

▼特設サイト・イベント来場登録はこちら：https://start.moomoo.com/0B1n4T

■イベント概要

名称：MooFest Japan 2026 ～AIと共に進化する、投資戦略の最前線～

日時：2026年6月6日（土）10:00~19:30（予定）

会場：ベルサール高田馬場（東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワーB2）

主催：moomoo証券

後援：日本取引所グループ、米ナスダック証券取引所、TradingView

参加費：無料（事前登録制）

申込受付：特設サイト・イベント来場登録より：https://start.moomoo.com/0B1n4T

備考：本イベントの入場証の表示などに、無料でご利用いただけるmoomooアプリのインストールが必要です。事前のダウンロードで当日の入退場がスムーズになります。

▼アプリの事前ダウンロードはこちら：https://moomoo.com/jp/download

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※3)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※4)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※1)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※5)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※2 ワークショップ形式のセミナーやゲームコーナー等による体験型・対面投資イベントとしては日本最大級。主要ネット証券 口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2026年4月1日時点)

※3 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※4 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※5 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

【免責事項】

本イベントでは、ご紹介する商品の勧誘およびキャンペーンのご案内等を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。