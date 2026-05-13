マーケットエンタープライズが東海東京証券のマスアフルエント層向けサイトとサービス連携

株式会社マーケットエンタープライズ

株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「当社」）は、東海東京証券株式会社（以下「東海東京証券」）が運営する会員サービス「クレールシエル（CLAIRCIEL）」にて「高く売れるドットコム」での不要品買取の優待サービスを開始します。

■背景・経緯

当社が運営する総合ネット買取サービス「高く売れるドットコム」では、家電や楽器、カメラやオーディオ、農機具や車など幅広いアイテムの査定・買取を行ない、年間44万件以上の買取依頼に対応しています。本取組によって、東海東京証券の会員サービス「クレールシエル」の会員に向け、不要品の査定や買取サービスを開始します。

東海東京証券では、2025年4月より「クレールシエル」を創設し、会員サービスの拡充を図っております。今回のサービス連携により、会員は優待価格にて不要品の売却が可能となります。「クレールシエル」会員であるお客さまに対しリユース体験のハードルを下げ、利便性と顧客満足度の向上につなげることを目的としています。

今後もマーケットエンタープライズでは、リユースの新たな機会創出に努め、持続可能な社会形成を目指し、循環型経済の促進に向けた取組を推し進めてまいります。

■「クレールシエル」について

東海東京証券株式会社が運営する会員向けサービス。企業経営者を中心とした富裕層向けブランド 『オルクドール（Orque ｄ’or）』 に次ぐマスアフルエント層向けブランドとして2025年4月に創設。オルクドールで培った経験を活かし、金融に関することはもちろん、メンバーシップ限定のオリジナルイベントや困りごとを解決する情報など、数多くのサービスをご用意しています。

ウェブサイト：https://www.tokaitokyo.co.jp/clairciel/index.html

■株式会社マーケットエンタープライズについて

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/

「高く売れるドットコム」 ウェブサイト：https://www.takakuureru.com/

「おいくら」 ウェブサイト：https://oikura.jp/