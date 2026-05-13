パリッ、ふっくら、ジュワッ、最後は出汁で。鮭節香る羽根つき焼きおにぎりスタンド「漁師のにぎりめし」5月21日OPEN！北海道の旨み文化を焼きたてで！

北海道コンフェクトグループ株式会社

北の食品株式会社（北海道コンフェクトグループ、本社：北海道小樽市銭函、代表取締役：田實尚文）は、2026年5月21日（木）、北海道物産展などで人気を集める出汁ふりかけ「漁師の力めし」初の実店舗となる、“鮭節香る羽根つき焼きおにぎり＆出汁スープ専門店”「漁師のにぎりめし」をオープンいたします。

看板商品「漁師の力めし」は、かつお節の約4倍以上の旨みを持つと言われる“鮭節”を使用した出汁ふりかけです。1999年の発売以来、全国の北海道物産展を中心に47都道府県で展開してきました。リピーターを中心に支持を広げ、現在は年間平均約4万袋（お茶碗約40万杯分）を販売しています。全国的な催事ブームの追い風を受けた最盛期には、12万袋を記録したこともあります。

物産展では「おにぎりにすると絶品」「何度もリピートしている」といった声が多く寄せられており、北の食品を代表するロングセラー商品となっており、そのおいしさを体験できる場としてオープンするのが、今回の実店舗です。

北海道物産展という“期間限定”で親しまれてきた味を、“日常的に味わえる場”へ。

鮭節は北海道の郷土食として古くから親しまれてきた食材です。地元の方はもちろん、北海道を訪れる観光客にも気軽に楽しんでいただきたい――そんな想いから誕生しました。

パリ、ふっくら、ジュワッ、最後は出汁で。羽根つき焼きおにぎり

ご提供するのは「漁師の力めし」を炊き込んだ、鮭節香る羽根つき焼きおにぎりと出汁スープのセットです。鮭節や鮭のアラ炊き醤油の香ばしさを最も引き立てる食べ方として、「焼きおにぎり」に着目しました。表面を香ばしく焼き上げることで、外はパリッと、中はふっくら。噛むたびに鮭節の豊かな香りと旨みが広がります。

提供時には、追い鮭節とネギをトッピング。まずはそのまま味わい、締めは鮭節の出汁スープに入れてジュワッと旨み広がる出汁茶漬けとして楽しむことで、「パリパリ」「ふっくら」「ジュワッ」と、一品で異なる食感と味わいの変化をお楽しみいただけます。

店舗概要

店舗イメージ

・店舗名：漁師のにぎりめし

・オープン日：2026年5月21日（木）

・住所：札幌市中央区南3条西4丁目18 たぬきやビル1階（狸小路4丁目）

・営業時間：11時00分～20時00分（予定）

・商品：鮭節焼きおにぎり＆出汁スープセット

・価格：660円（税込）

※北海道産山わさびなどの追加トッピングあり（別料金）

【 鮭節焼きおにぎり＆出汁スープセット 】

羽根までおいしい焼きおにぎり

「漁師の力めし」を使用した“羽根つき焼きおにぎり”。表面を香ばしく焼き上げることで、鮭節の豊かな香りと旨みが立ち上がり、外はパリッと、中はふっくら。

羽の部分にも鮭の旨みが詰まった鮭のアラ炊き醤油をまとわせることで、より香ばしく、パリッとした食感が広がります。

提供時には、焼きおにぎりの上から追い鮭節とネギをトッピング

出汁スープに入れて二度おいしい！

まずはそのまま、締めは出汁スープに入れて“出汁茶漬け”として

味わうことで、「パリパリ」「ふっくら」「ジュワッ」と、一品で異なる食感の変化を楽しめます。

◆トッピングも！

北海道で愛される薬味、ご飯と相性が良い北海道産山わさびをはじめとしたトッピングもご用意！（別料金）

北海道の郷土食「鮭節」を使用

「漁師の力めし」の味の核となるのは、かつお節の約4倍※の旨みをもつ「鮭節」です。産卵後の鮭を有効活用するために生まれたこの食材は、一般的なかつお節に比べ、さっぱりとしながらも強い旨みを持つのが特徴です。

※旨み成分（イノシン酸）比較

出汁ふりかけ「漁師の力めし」について

鮭節や、がごめ昆布、海苔、ネギ、ごまを混ぜ込み、素材の風味を生かした旨みたっぷりの無添加出汁ふりかけ。

余計なものは一切加えていないので、小さなお子さんから毎日安心して食べられます。

北の食品株式会社について

設立年月日：1982年08月19日

代表者：代表取締役 田實尚文

住 所：小樽市銭函

事業内容：海産物・洋菓子製造販売

公式WEBサイト：https://kitanoshokuhin.com/

オンラインショップ：https://hokkaido-special.com/collections/kitanosyokuhin-collections

Instagram：https://www.instagram.com/ryoshi_nigirimeshi/

水産加工品の「漁師の力めし」「木の屋 生ふりかけ」など自社商品の販売・製造を行っています。2022年に和洋菓子メーカー「北海道コンフェクトグループ」に参画し、グループで生み出されるブランドの菓子製造を担っています。今回の「漁師のにぎりめし」は、グループ内の開発チーム監修による商品です。