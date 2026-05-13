プロバスケットボールクラブ「横浜エクセレンス」による、横浜市内各種ホームタウン活動に関する実施報告(EX Community Project / 4月)

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、【EX Community Project】の一環として2026年4月に参加させていただいたイベントについて報告させていただきます。



4月も各地でイベントがあり、それぞれのイベントへたくさんの方にお越しいただきました。皆様ありがとうございました！



なお、横浜エクセレンスでは「EX Community Project」として、教育(みらいキャリア)、環境(みらいグリーン)、防災、多文化共生など、多岐にわたる領域において、ステークホルダーとともに持続可能なまちづくりを推進しています。

「EX Community Project」の趣旨に賛同し、支えてくださるパートナー企業さまを募集しています！

パートナー企業詳細はこちら(https://yokohama-excellence.basketball/sponsor/)！

2026年4月参加イベント

2026年4月18日(土)

第51回野毛大道芸

記念すべき40周年となる野毛大道芸に今年も参加させていただきました。

当日は良いお天気の中、大道芸ファンの方やご家族連れなど、大勢の方が行き交い賑わいのある一日となりました！

イベント中はピエロも一緒に参加いただく場面も！

大人も子どもも楽しめる素敵なイベントへ参加させていただき、大道芸と共にバスケットボールもたくさんの方に楽しんでいただきました。

2026年4月22日(水)

第7回みらいグリーン / 清掃活動(戸塚区)

横浜エクセレンスが主催する清掃活動「みらいグリーン」の第7回を開催いたしました。



いつもクラブを応援してくださるパートナーの皆さま、そして地域を支えてくださる行政のみなさまにもご協力いただき、引き続き、きれいなまちづくりへ取り組んでまいります。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました！

戸塚区地域振興課さま

横浜市資源循環局街の美化推進課の皆さま

あいあーるさま、昭和西川さま、シンシアさま、明治安田生命保険相互会社さま、横浜総合建設さま、YMG林会計さま(五十音順)

2026年4月22日(水)

横浜駅西口清掃活動

西区役所 様が主催する「横浜駅西口周辺の清掃活動」に、横浜エクセレンスも参加いたしました。



雨天中止が続いていたため、2026年初の清掃活動となりましたが、当日は積極的に取り組みました。

雨の影響によりごみが水分を含み、回収に苦労する場面もありましたが、参加者一同で協力しながら清掃を行い、街の美化に貢献することができました。

今後も、地域の皆さまとともに、継続的な美化活動に取り組んでまいります。



4月も各イベントにご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。 今後もたくさんのイベントに参加予定ですので、ぜひご参加お待ちしております！

3月の参加報告はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000036241.html)よりご確認いただけます。



今後のメディア・イベント出演情報はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/media_Event_info.html)よりご確認いただけます！

なお、横浜エクセレンスでは「EX Community Project｜みらいキャリア」として、次世代のリーダーを育てる探究学習サポートメニューを行っております！

そんな子どもたちの挑戦を、私たちとともに支えてくださるパートナー企業さまを募集しています！

パートナー企業詳細はこちら(https://yokohama-excellence.basketball/sponsor/)！

X

https://x.com/yokohamaex_(https://x.com/yokohamaex_)

Instagram

https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/(https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/)

YouTube

https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence(https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence)

LINE

https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true(https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true)

TikTok

https://www.tiktok.com/@yokohamaex_(https://www.tiktok.com/@yokohamaex_)

マスコットSNS

https://x.com/45pick80roll(https://x.com/45pick80roll)



試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)

※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。