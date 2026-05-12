採用のプロが設計するSNS運用代行「RecBuzz（リクバズ）」のサービスサイトを公開

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、採用成果に特化したSNS運用代行サービス「RecBuzz（リクバズ）」のサービスページを公開しました。

求人広告の反応率低下や採用コストの高騰が課題となる中、情報収集の主戦場をSNSに移したZ世代に対し、バズに頼らない「戦略的な等身大の発信」を通じて、応募数最大化と採用コスト削減を実現する仕組みを提供します。

■「RecBuzz（リクバズ）」が選ばれる4つのポイント

RecBuzzのサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/1.採用のプロによる「成果から逆算した」戦略設計

単なる「再生数」ではなく「採用数」をゴールに設定。ターゲット選定、競合分析、そしてSNSからエントリーに至るまでの緻密な導線設計を、採用コンサルタントの視点で行います。

2.属人化を排除し、将来的な「内製化」まで支援

外部委託で終わらせず、自社で運用を継続できる体制づくりをサポート。運用マニュアルの提供や担当者育成を通じて、企業独自の広報力を蓄積します。

3.上場企業の導入実績

人材業界最大手を含む400社以上の支援で得た運用ノウハウをもとに複数部門・複数拠点の大型プロジェクトにも対応し、セキュリティ基準やコンプライアンス要件を満たした体制で安心してお任せいただけます。導入後は職種別の目標値を明確化し、四半期ごとの改善サイクルで成果を最大化。

実績に裏打ちされた運用ノウハウで、初月から大幅なスカウト改善をサポートします。

4.経験豊富なCSが柔軟にサポート

求人広告代理店として長年培ってきた採用ノウハウと、最先端のAI技術を組み合わせた独自のサービス設計で新時代の採用効率化を実現します。

まずは無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/download/

■期間限定のSNS採用無料相談を実施中

現在、RecBuzzではSNSを活用した採用に課題を抱える企業様向けに、

「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施中。

専任の採用コンサルタントが、貴社の求人データや採用プロセスを分析し、

・「どういう使い方をするのがいいのか」

・「どのように採用媒体と組み合わせると成果が最大化するか」

など、実践的で即活用できる改善提案を行います。

まずは気軽に無料相談をお待ちしております。

まずは無料で採用相談に申し込む :https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/#contact

【会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp