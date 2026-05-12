【世界IBDデー】WORLD IBD DAY 2026 ライトアップイベント IN JAPAN 東京にて、「献便」普及を目的としたブースを出展

メタジェンセラピューティクス株式会社

メタジェンセラピューティクス株式会社（本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長 CEO：中原拓）は、2026年5月17日に開催される「WORLD IBD DAY 2026 ライトアップイベント IN JAPAN (https://world-ibd-day0519-event.site/)」東京にて、「献便」の普及を目的としたブースを出展します。また、弊社 最高科学顧問／慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授 福田真嗣が、「最新腸科学！あなたの知らない茶色い宝石(R)の世界」 をテーマに同イベントにて講演します。

WORLD IBD DAY 2026 ライトアップイベント IN JAPANは、一般社団法人健康へとつづくみち（代表理事：小柴大世）が主催する、炎症性腸疾患（IBD）への理解促進を目的とした啓発イベントです。

IBDは、「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」の総称であり、腸を中心とする消化管粘膜に炎症が生じる疾患です。日本国内で約41.3万人*の患者さんがいると言われており、10代～20代**で多く発症することが知られています。患者さんにより症状は異なりますが下痢や腹痛、発熱等の症状を抱えながら日常生活や社会生活を送っています。**

「献便」とは、便に含まれる腸内細菌を活用した新たな治療法の開発のために、健康な腸内環境を持つ人が自らの便を提供する新たな社会貢献の取り組みです。メタジェンセラピューティクスは、腸内細菌を活用した新たな医療技術や医薬品を開発しており、2025年4月には山形県鶴岡市に、国内初となる献便施設「つるおか献便ルーム」を開設しました。また、東京では順天堂大学と共同で、医療技術の臨床研究への活用を目的とした献便を募っています。

この度、「献便」という新たな社会貢献活動や、腸内細菌に関する最新情報を知っていただくことを目的に、同イベントに出展および登壇いたします。

メタジェンセラピューティクスは、潰瘍性大腸炎やクローン病の患者さんやご家族が抱える“見えにくい困難”を可視化し理解と支援の輪を広げるという本イベントの趣旨に賛同し、協賛しています。

■「WORLD IBD DAY 2026 ライトアップイベント IN JAPAN東京 開催概要

日時：2026年5月17日（日）11:00 ～ 20:00

場所：東京タワー正面玄関前イベントスペース、TOKYO TOWER FOOT TOWN B1F タウンホール ほか

主催：一般社団法人健康へとつづくみち

共催：一般社団法人日本炎症性腸疾患学会

公式サイト：https://world-ibd-day0519-event.site/ (https://world-ibd-day0519-event.site/)

＜プログラム（※弊社登壇時間のみ抜粋）＞

●TALK SHOW 最新栄養学×最新腸科学

日時：2026年5月17日（日） 15:10～15:55

場所：東京タワー正面玄関前イベントスペース ステージ上

SHOW１.：「最新栄養学！最新サイエンスで読み解く食と健康」

株式会社グッテ 代表取締役／米国登録栄養士 宮崎拓郎

SHOW２.：「最新腸科学！あなたの知らない茶色い宝石(R)の世界」

メタジェンセラピューティクス株式会社 最高科学顧問／

慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授 福田真嗣

東京での同イベントのプログラム全体は、以下のぺージをご確認下さい。

https://world-ibd-day0519-event.site/guests/ (https://world-ibd-day0519-event.site/guests/)

メタジェンセラピューティクス株式会社について

メタジェンセラピューティクス株式会社は”マイクロバイオームサイエンスで患者さんの願いを叶え続ける”ことをパーパスとして、腸内細菌研究に基づいた医療と創薬でソーシャルインパクトを生み出す、順天堂大学、慶應義塾大学、東京科学大学発ベンチャーです。

＜会社概要＞

会社名：メタジェンセラピューティクス株式会社（略称 MGTx）

本社所在地：山形県鶴岡市覚岸寺字水上246-2

東京事務所：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル6F Inspired Lab

代表者：代表取締役社長CEO 中原拓

設立日：2020年1月17日

事業内容：マイクロバイオームサイエンスを活用した創薬・医療事業

URL：https://www.metagentx.com (https://www.metagentx.com)

出典：

*東邦大学「潰瘍性大腸炎とクローン病の有病者数が8年間で1.4倍に増加 2023年全国疫学調査による最新有病者数推計」（2025.9.19）

**難病情報センター,潰瘍性大腸炎, https://www.nanbyou.or.jp/entry/62 (https://www.nanbyou.or.jp/entry/62)

難病情報センター,クローン病, https://www.nanbyou.or.jp/entry/81 (https://www.nanbyou.or.jp/entry/81)