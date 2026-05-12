第5回大藪春彦賞作家・浅沢英氏の最新作『ジオフェンス 蔦谷昂一郎の捜査録』は、「規格外」の弁護士が主人公。徳間書店より発売！ 冒頭部分（P26まで）を先行無料公開中！
株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、浅沢英氏の書下し最新作『ジオフェンス 蔦谷昂一郎の捜査録』（https://www.tokuma.jp/book/b676376.html）を5月13日（水）に発売いたします。
『ジオフェンス 蔦谷昂一郎の捜査録』（浅沢英／著）
裁判はしない。
誤認逮捕をきっかけに知力とフットワークで事件を解決に導く
「規格外」の弁護士が誕生！
大藪春彦新人賞作家が放つ型破りな弁護士ミステリ。
■各話紹介
第一話：トワイライト・ゲーム
〈品川ふ頭殺人事件〉
自分の顔が犯罪者に使われたら？
祖母に会うためブラジルへ出発する予定だった大沼。
だが突然死体遺棄容疑で逮捕される。
誤認逮捕を疑った弁護士の蔦谷は弁護を引き受け、
誤解を解く材料を探しに走る。
第二話：ランドクロス
〈海岸道路暴走事件〉
あなたの車がもしコントロールされていたら？
猛スピードで車を爆走させ、対向車線にはみ出てオートバイと接触後、
崖下の海に転落し死亡した遠藤。
保険会社は自殺の可能性もあるとみている。
車が新車だったことに疑問を持つ蔦谷は動く。
第三話：ジオフェンス
〈金塊強奪・拳銃殺人事件〉
犯人を追い詰める目に見えない境界線とは？
金塊強奪事件の犯人グループの一人山崎アルベルトが保育園に立てこもった。
捕まった弟は金塊強奪とは無関係だとわめき、蔦谷に捜査させるよう要求。
蔦谷は現場へ向かう。
第四話：ゴー・バック
〈アルバイト従業員失踪事件〉
完全に他人に成りすます方法、あります。
東京にいるはずの息子が、3月、小樽市で車に轢かれ死亡した。
10月に小樽へ引っ越していたようだが、12月まで東京でアルバイトをしていたという。
一体誰が亡くなったのか蔦谷に捜査依頼が入る。
■著者コメント
テクノロジーが身近になった現代、警察組織も気づかない最先端の犯罪を解決に導くinvestigator（インヴェスティゲーター＝探偵）として、知識豊富で、理論家で、推理好きの若き弁護士、蔦谷昂一郎が活躍する物語です。表題作『ジオフェンス』では、読者の皆さんのすぐそこにあるテクノロジーを利用して犯人に挑みます。蔦谷を応援していただければ嬉しいです。
■著者プロフィール
浅沢英（あさざわ・えい）
1964年生まれ。大阪市出身。『萬（まん）』で第5回大藪春彦新人賞受賞。「ピカソ」をデータ化し、 贋作をつくり、売るデビュー作『贋品』は各メディアで紹介された。本作が二作目となる。
■書誌情報
写真＝アフロ
タイトル：ジオフェンス
蔦谷昂一郎の捜査録
著者：浅沢英
定価：2,200円（税込）
判型：四六判並製
ページ数：320ページ
発売：2026年5月13日（水）
ISBN：978-4-19-866199-1
【徳間書店】
https://www.tokuma.jp/book/b676376.html
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/dp/4198661995/
＊本書は書下し作品です。
■本書の冒頭（P26まで）を特別公開
こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/ncaee3a9f8335)で、本書の冒頭26ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。
■著者の長篇デビュー作紹介
写真＝Sylvain Sonnet/Jay’s photo/gettyimages
タイトル：贋品（がんぴん）
著者：浅沢英
定価：935円（税込）
判型：文庫判
ページ数：336P
発売：2025年10月
ISBN：978-4-19-895054-5
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669187.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950547/
命を懸けた戦慄のアートサスペンス
本物より「本物」のピカソの贋作をつくれ！
第5回大藪春彦新人賞作家の長篇デビュー作
今野敏氏、馳星周氏、激賞！
こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n6421e4f9cbd8)で、『贋品』の冒頭（P37まで）をお読みいただけます！
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