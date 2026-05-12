一般社団法人ソフトウェア協会の田中邦裕会長が一般社団法人日本IT団体連盟会長に就任

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会(東京都港区、以下SAJ)の田中邦裕会長(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長)は、令和8年6月25日開催予定の一般社団法人日本IT団体連盟定時社員総会並びに理事会の決議をもって同連盟の代表理事・会長に就任します。

これまでもSAJ会長として政府の会議などに出席してまいりましたが、今後は川邉健太郎氏（Yahoo!基金理事長）に代わり、日本のIT分野における業界団体の取りまとめ役として、IT分野全体で取り組むべき課題を会員団体からの要望を聞き、政府へ代表して提言してまいります。

【田中会長コメント】

このたび、川邉会長からバトンを受け継ぎ、日本IT団体連盟の会長を拝命することとなり、その責任の重さに身の引き締まる思いです。

我が国のIT産業は、AIをはじめとする技術革新の進展や国際情勢の変化などを背景に大きな転換期を迎えており、デジタル社会の進展に伴い、あらゆる産業や社会基盤を支える存在として、その重要性を一層高めています。このような中、日本IT団体連盟に求められる役割は、業界団体の連携を通じて多様な意見を集約し、政府との双方向のコミュニケーションを深化させながら、実効性のある政策提言につなげていくことにあると考えています。

今後は、こうした取り組みを着実に推進し、産業界としての具体的なアクションにつなげることで、我が国のデジタル競争力の強化と持続的な経済成長に貢献してまいります。

【就任予定日】

令和8年6月25日(木)

（総会終結後、同日開催予定の理事会決議を経て正式決定）

【略歴】

田中 邦裕（たなか くにひろ）

(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長)

昭和53年(1978年) 1月生まれ

平成 8年(1996年)12月 国立舞鶴工業高等専門学校在学中にレンタルサーバー事業開始

平成10年(1998年) 3月 国立舞鶴工業高等専門学校卒業

平成10年(1998年) 4月 有限会社インフォレストを設立

平成11年(1999年) 8月 さくらインターネット株式会社設立 代表取締役就任

平成28年(2016年) 6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事就任

平成30年(2018年) 6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長就任

令和 3年 (2021年) 6月 一般社団法人ソフトウェア協会 筆頭副会長

令和 4年(2022年) 6月 一般社団法人ソフトウェア協会 会長就任

＊令和 3年(2021年) 7月 協会名を「一般社団法人コンピュータソフトウェア協会」から「一般社団法人ソフトウェア協会」に名称変更