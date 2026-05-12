ベトナム進出を検討する飲食店向けに、ゴーストレストラン×テストマーケティング、法人設立、現地視察サポートを開始

株式会社フードコネクション

飲食店の総合支援事業を行う株式会社フードコネクション（本社：東京都目黒区 代表取締役：船木 純一）は、FOODCONNECTION COMPANY LIMITED （当社グループベトナム子会社）を通じて、ベトナムにて、法人設立/ライセンス/就労ビザ申請、店舗物件紹介（居抜き物件含む）、現地の繁盛店/人気店の視察、ゴーストレストラン型の飲食店海外進出をサポートする「リモート海外進出」事業をスタートいたします。

サービス開始の背景

経済成長が続くベトナム、特にホーチミンでは日系飲食店の進出意欲が高まっています。しかし、多額の初期投資や煩雑なライセンス取得、現地の嗜好把握といったハードルは依然として高いままです。



当社は、これら全てのプロセスを一気通貫でサポートするため、ホーチミンの人気エリア・ファンビッチャンに進出支援拠点「フードコネクションベトナム」を移転、オープンいたしました。

進出拠点のフロア構成と募集内容

本拠点は、進出のフェーズに合わせて活用していただける「多機能型物件」です。



【1F】コーヒーやビールを飲みながらのご相談

ファンビッチャンの賑わいに面した1Fフロアは、飲食店が入居予定です。コーヒーやビールを片手に気軽にご相談が可能なスペースとなります。



【3F】シェアキッチン（ゴーストレストラン）

キッチンスペースを完備。高額な内装投資をせず、テストマーケティングやゴーストレストランとしてベトナム進出を開始したい飲食店様を募集します。またテストキッチンとしての活用も可能です。



【4F】ミーティングルーム

現地での商談、打ち合わせ、市場調査報告など、進出の「戦略室」としてご活用いただけます。通訳が必要な打ち合わせの場合、弊社スタッフのサポートも可能です。

【5F】パソコンルーム（鍵付きロッカー有り）

Wi-Fiを完備した作業スペースをご用意いたしました。ロッカールームも完備しておりますので、出張の際などのビジネス拠点として安心してご活用いただけます。

当社が提供する「ベトナム進出ワンストップ支援」

拠点場所の提供だけでなく、以下のトータルサポートにより、飲食店のベトナム進出成功率を最大化します。

店舗イメージ

物件概要

- 行政/法務サポート：法人設立、ライセンス取得、就労ビザ申請の代行。 内資/外資設立のアドバイスや申請のサポート。- 物件/マーケティング：現地の市場調査をはじめ、繁盛店や人気店への視察アテンド、現地ネットワークを駆使した居抜き物件や撤退案件の紹介、物件取得サポートを行います。- 低リスクでできるゴーストレストラン運営：キッチンスペースを活用したゴーストレストランビジネスが可能です。GrabFoodやShopeeFood等への登録、運営代行も可能です。初期投資を抑え、効率的なテストマーケティングを実現します。- テストキッチンを活用したアンケート：3Fキッチンスペースと食事ができるスペースを活用し、現地のアンケートを回収することも可能です。- WEB/動画制作、SNS運用など：日本人ディレクターが制作を担当、WEB制作からSNS動画の企画までお気軽にご相談ください。シェアキッチンスペースイメージ飲食可能な休憩ルームイメージシェアキッチン＆休憩ルームMTGルームイメージシェアオフィスイメージ

所在地：106 Phạm Viết Chanh, Phường 19, Thạnh Mỹ Tay, Hồ Chi Minh 700000 ベトナム

運営会社概要

私たちは日本とベトナムに拠点を置く飲食店総合支援会社です。WEB制作/運用/管理はもちろん、人材紹介、物件紹介、アライアンス事業など飲食店の課題を様々な方法で解決致します。



株式会社フードコネクション

代表取締役：船木純一

設立：2004年11月

所在地：〒153-0063 東京都目黒区目黒１丁目２４－１２ オリックス目黒ビル 2F

Web：https://www.foodconnection.jp/



ベトナム現地法人

FOODCONNECTION COMPANY LIMITED .

担当：親盛龍斗 / 桑島淳二

設立：2014年11月

所在地：106 Phạm Viết Chanh, Phường 19, Thạnh Mỹ Tay, Hồ Chi Minh 700000 ベトナム

WEB：https://www.foodconnection.vn/

お問い合わせ先

フードコネクションベトナムでの、テストマーケティング等の実施に関するご相談や、進出支援サポートのご相談につきましてはこちらよりご連絡ください。



担当：親盛/桑島

電話：0120-938-043

メール：info@foodconnection.jp

LINE：https://lin.ee/WgfSji0





