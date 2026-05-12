「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」2026年5月25日(月)新発売

完全予約制・東京の名店「らぁ麺や 嶋」の贅沢な一杯を、“予約なし”でご自宅でも味わえる

「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」 を2026年5月25日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」を、2026年5月25日(月) に全国で新発売します。

「特製トリュフオイル※」付き

白醤油のまろやかな甘みと、トリュフの芳醇な香りが広がる一杯





近年、素材にこだわった醤油ラーメンが注目を集めていることを受け、多くのグルメサイトやラーメン雑誌などで高く評価されている「らぁ麺や 嶋」監修の醤油ラーメンをカップめんで発売します。

「らぁ麺や 嶋」はラーメン界のレジェンドとして知られる「支那そばや」で修業を積んだ店主が営む、東京・西新宿にある完全予約制のラーメン店です。白醤油や白トリュフオイルなど、原料や素材にこだわった「白醤油らぁ麺」が人気メニューで、予約がすぐに埋まってしまうほど人気が高く、なかなか訪れることのできないラーメン店として知られています。

今回は、その「白醤油らぁ麺」の味わいをカップめんで再現しました。お店で使用している白醤油を一部に用いて、まろやかな甘みを感じるスープに、特製トリュフオイル※の芳醇な香りを合わせた、贅沢な一杯に仕上げています。しなやかでのど越しのよいノンフライ麺をすするたびに、トリュフの豊かな風味が口いっぱいに広がります。具材には、つるっとした食感のノンフライワンタンとメンマ、ねぎを合わせ、上品な味わいのスープを引き立てます。

予約した人だけが味わえる名店監修の一杯を、ご自宅で心ゆくまでお楽しみください。

※トリュフ香料使用

■商品特長

麺 : しなやかでつるみのあるノンフライ麺。

スープ : 鶏をベースに魚介等を効かせ、白醤油のまろやかな甘みと厚みのある醤油スープ。

別添 : 特製トリュフオイル※。

具材 : ワンタン、メンマ、ねぎ。

※トリュフ香料使用

■らぁ麺や 嶋

2020年にオープンした東京・西新宿の完全予約制の名店。

ラーメン界のレジェンドとして知られる「支那そばや」で修業を積んだ店主が営む、白醤油やトリュフなど素材にこだわったラーメンで渾身の一杯を提供する人気店です。

■商品概要