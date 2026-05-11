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トレインパスケース JR東海在来線車両「313系」「315系」が仲間入り
株式会社ＪＲ東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）と、有限会社野村製作所（所在地：東京都台東区、代表取締役社長：野村 俊一）は、JR東海の広いエリアで活躍する在来線車両「313系」と「315系」をモチーフにしたパスケースを、2026年５月12日（火）10:00から弊社公式オンラインショップにて販売いたします。
今回のトレインパスケースは、2025年3月に発売した923形ドクターイエローと新幹線０系モチーフのパスケースの姉妹品です。313系は1999年に登場した車両で、JR東海の在来線車両の代表として、名古屋・静岡地区で活躍しています。315系は2022年3月5日にデビューした車両で、「優しく安心感のある快適な移動空間」を提供する通勤型電車です。
鉄道ファンはもちろん、日常の移動を支えるJR東海の車両の魅力を感じたい方にもおすすめのパスケースです。
商品のこだわり
313系：特徴の一つである車体前面下部にある膨らみを表現するために、皮革を重ねて表現しました。
315系：窓の上下にあるオレンジと白のラインの比率は、できる限り実車と同じ比率になるよう努めました。
313系と315系では、前照灯の縁の形状とライトの位置が異なっており、小さな箇所ながら１つ１つ型を抜き、金の金具で表現しました。
商品概要
商品名：トレインパスケース（313系） 価格：7,800円（税込）
ポケット：２箇所
JR東海承認済
商品名：トレインパスケース（315系） 価格：7,800円（税込）
ポケット：２箇所
JR東海承認済
発売日時：2026年5月12日（火）10：00
販売箇所：JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の通販サイト
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（https://www.jrcp-shop.jp/）
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」（https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/）
注意事項
・本製品は1点1点手作業で製作するため個体差がございます。またお選びいただく事はできません。
・本製品は皮革本来の風合いを生かした素材を使用しており、皮革独特のにおいや、素材の表面に細かい傷などが見られる場合があります。これらは欠陥ではなく天然素材の証と言えるものです。
・天然の皮革素材の為、色落ちし衣類等を汚すことがありますので十分にご注意ください。
・パスケースにはストラップを取り付けるための金具がありますが、首から下げた場合の取扱い方に十分にご注意ください。
・パスケースは使用頻度によりポケット部分の革が伸びる場合がございます。カードの抜け落ちにご注意ください。
・パスケースには、カラビナ、ストラップ（紐）は付属いたしません。
・デザインが実際とは異なる場合がございます。
トレインパスケース 姉妹品のご紹介
商品名：トレインパスケース（新幹線0系）
商品名：トレインパスケース（923形ドクターイエロー）
価格：各 7,800円（税込）
ポケット：あり
JR東海承認済／JR西日本商品化許諾済
現在発売中の皮革小物をご紹介
シンカンセンスコ゛イカタイアイスのアイスクリームケース（新幹線０系）
キャリーハンドル ドリンクポシェット
価格：8,900円（税込）
レザートレイ（N700S）
価格：4,480円（税込）
923形ドクターイエロー ペンポーチ
価格：13,500円（税込）
過去の皮革小物各商品も、野村製作所の皮革小物職人が細部までこだわった自信作です。
使い込むほどに味わいが深まる皮革素材と、長きにわたる鉄道の歴史からインスパイアした野村製作所とのコラボレーションによる特別な一品を、ぜひご堪能ください。
有限会社野村製作所
野村製作所は東京・東上野にある創業100年を迎えた革小物専門メーカーです。
弊社の職人の多くは、取得が難しい「技術認定（皮革部門）試験」の1級技術者の認定を受けており、高い技術力を持って生産にあたっています。
製品への対応実績による技術力・技法の豊富さのみならず、常にどんな製品にも挑戦するチャレンジ精神をもって、ものづくりに取り組んでおります。
また、担当者が製品を完全に把握し、量産現場での直接指導も行っており、品質においては高くご評価をいただいております。革だから出来る事、出来ない事をふまえた上でお客様のイメージを形にいたします。
※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
今回のトレインパスケースは、2025年3月に発売した923形ドクターイエローと新幹線０系モチーフのパスケースの姉妹品です。313系は1999年に登場した車両で、JR東海の在来線車両の代表として、名古屋・静岡地区で活躍しています。315系は2022年3月5日にデビューした車両で、「優しく安心感のある快適な移動空間」を提供する通勤型電車です。
商品のこだわり
313系：特徴の一つである車体前面下部にある膨らみを表現するために、皮革を重ねて表現しました。
315系：窓の上下にあるオレンジと白のラインの比率は、できる限り実車と同じ比率になるよう努めました。
313系と315系では、前照灯の縁の形状とライトの位置が異なっており、小さな箇所ながら１つ１つ型を抜き、金の金具で表現しました。
商品概要
商品名：トレインパスケース（313系） 価格：7,800円（税込）
ポケット：２箇所
JR東海承認済
商品名：トレインパスケース（315系） 価格：7,800円（税込）
ポケット：２箇所
JR東海承認済
発売日時：2026年5月12日（火）10：00
販売箇所：JR東海リテイリング・プラスが運営する以下の通販サイト
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（https://www.jrcp-shop.jp/）
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」（https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/）
注意事項
・本製品は1点1点手作業で製作するため個体差がございます。またお選びいただく事はできません。
・本製品は皮革本来の風合いを生かした素材を使用しており、皮革独特のにおいや、素材の表面に細かい傷などが見られる場合があります。これらは欠陥ではなく天然素材の証と言えるものです。
・天然の皮革素材の為、色落ちし衣類等を汚すことがありますので十分にご注意ください。
・パスケースにはストラップを取り付けるための金具がありますが、首から下げた場合の取扱い方に十分にご注意ください。
・パスケースは使用頻度によりポケット部分の革が伸びる場合がございます。カードの抜け落ちにご注意ください。
・パスケースには、カラビナ、ストラップ（紐）は付属いたしません。
・デザインが実際とは異なる場合がございます。
トレインパスケース 姉妹品のご紹介
商品名：トレインパスケース（新幹線0系）
商品名：トレインパスケース（923形ドクターイエロー）
価格：各 7,800円（税込）
ポケット：あり
JR東海承認済／JR西日本商品化許諾済
現在発売中の皮革小物をご紹介
シンカンセンスコ゛イカタイアイスのアイスクリームケース（新幹線０系）
価格：7,950円（税込）
キャリーハンドル ドリンクポシェット
価格：8,900円（税込）
レザートレイ（N700S）
価格：4,480円（税込）
923形ドクターイエロー ペンポーチ
価格：13,500円（税込）
過去の皮革小物各商品も、野村製作所の皮革小物職人が細部までこだわった自信作です。
使い込むほどに味わいが深まる皮革素材と、長きにわたる鉄道の歴史からインスパイアした野村製作所とのコラボレーションによる特別な一品を、ぜひご堪能ください。
有限会社野村製作所
野村製作所は東京・東上野にある創業100年を迎えた革小物専門メーカーです。
弊社の職人の多くは、取得が難しい「技術認定（皮革部門）試験」の1級技術者の認定を受けており、高い技術力を持って生産にあたっています。
製品への対応実績による技術力・技法の豊富さのみならず、常にどんな製品にも挑戦するチャレンジ精神をもって、ものづくりに取り組んでおります。
また、担当者が製品を完全に把握し、量産現場での直接指導も行っており、品質においては高くご評価をいただいております。革だから出来る事、出来ない事をふまえた上でお客様のイメージを形にいたします。
※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp