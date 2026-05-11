【塩をかけて食べるチロルチョコ!?】伯方の塩入り！「チロルのすいか割りBOX」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルのすいか割りBOX」を5月18日（月）より全国で発売します。

■商品の特長

夏の風物詩である「すいか割り」をチロルチョコでたのしく体験してもらいたいという想いで開発した商品です。2022年から発売を開始し、今回さらに本格的な体験ができるようにと、すいかに塩をかけて食べる文化に注目しリニューアル！「伯方の塩」をチロルチョコにかけて食べることができます！やさしい塩味がチロルチョコの甘さをより引き立てます。

■すいかに塩をかけて食べる頻度が多い県 第一位は?

すいかに塩をかけて食べる頻度が多い県を調査したところ、第１位は「秋田県」！、第２位「熊本県」第3位は「三重県」という結果となりました。

出典元

TOPPAN株式会社「すいかと塩に関するインターネット調査」

・調査対象：全国の20～60代男女

・サンプル数：4,000サンプル

・調査時期：2025年9月9日～9月10日

■手軽にすいか割りを体験！

BOXには切り取り線が入っているのですいか割りが手軽に体験できます。

中にはすいかの中身をイメージした内袋と伯方の塩を封入。個包装のデザインは２種類です。

■2種類の食感ですいかを楽しめる！

＜チョコチップすいか＞はすいか風味クリームと、種に見立てた大きめのチョコチップを合わせました。食べ応えのあるポリっと食感が楽しめます。＜すいかゼリー＞はすいかソースとぷるグミでお口の中いっぱいにジューシーなすいかの風味が広がります。すいかの種をイメージしたチアシードを入れることで、食感にもアクセントがでるように仕上げました。

■発売日

2026年5月18日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：5月18日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

12個入り(チョコチップすいか:6個、すいかゼリー:6個、添付食塩1袋(1ｇ))

324円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

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