【導入事例公開】パーフェクト社、ドモホルンリンクルの「素肌美チェック」にAI肌診断技術を提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社（以下、パーフェクト社）は、株式会社再春館製薬所（以下、再春館製薬所）が提供する基礎化粧品ブランド「ドモホルンリンクル素肌美チェック」に、AI肌解析技術を提供しました。

「ドモホルンリンクル」の肌診断サービスである「素肌美チェック」は再春館製薬所の公式LINEアカウントで使用可能な肌診断サービスです。高度なパーソナライズ設計により、お客様一人ひとりの状況に合わせた情報提供や、専門スタッフへのシームレスな連携を実現しました。「デジタル」と「人」を組み合わせた顧客体験の提供により、初回購入率は2倍以上、月間利用者数は3倍以上に増加するなどの成果を上げています。

導入事例の詳細は以下をご参照ください。

「ドモホルンリンクル」の導入事例 :https://www.perfectcorp.com/ja/business/successstory/saishunkan-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=saishunkan

■ 導入の背景

再春館製薬所は、約50年にわたり電話を通じた「お客様一人ひとりに寄り添う対話」を重視してきました。しかし顧客接点のオンライン化に伴い、「画面越しではお客様の肌状態を把握しづらい」という課題が顕在化していました。従来のウェブアンケートでは、入力の負担が大きいうえ、主観的な回答に依存するため、即時かつ客観的なフィードバックが難しいという問題もありました。

こうした状況を受け、再春館製薬所は、気軽に肌状態を把握できる新たな接点として、「素肌美チェック」の提供を開始しました。「素肌美チェック」は、ウェブでの情報取得と、専門スタッフによるチャット・電話での個別相談をつなぐ中間接点として設計されており、肌状態の把握にはパーフェクト社のAI肌解析技術が採用されています。

導入効果

肌状態の数値化により、最適なタイミングでの専門スタッフとの相談や、高度なパーソナライズ体験を可能にしました。日常的に利用するLINEを入り口とすることで、新規購入の促進と既存顧客との継続的な関係構築を両立しています。

- 初回購入率が2倍以上に「素肌美チェック」体験者の初回購入率は、未体験者比で2倍以上に。客観的な数値が購買の後押しにつながっています。- 利用者数が約1年2ヶ月で3倍以上に運用開始した2024年11月の月間約4,500名から、2026年1月には月間14,257名へ増加。スキンケア情報の配信タイミングの最適化など、データに基づく運用が寄与しました。- 売上への貢献導入から約1年で累計数億円規模の売上に寄与。※チャット・電話によるサポートなど、複数の施策を合わせた成果です。- 顧客エンゲージメントの向上利用者の約6割（2026年1月実績で約8,800名）を既存会員が占め、継続利用が定着しています。- 休眠顧客の再活性化長期間購入がなかった顧客の再購入を促すきっかけとして、機能しています。- ブランドに対する信頼性の向上AIによる数値化と専門スタッフの対応を組み合わせ、顧客との信頼関係を強化しています。

■ 取り組み内容

再春館製薬所のLINE公式アカウント上で、AI肌診断サービス「素肌美チェック」を提供。ウェブ上での情報取得と、電話・チャットによる相談対応をつなぐ「中間接点」として機能しています。

- 肌状態の可視化による行動促進 スマートフォンで撮影するだけで、肌状態を即座に数値化。同年代との比較指標を提示し、自己理解を促進するとともに、日々のスキンケア意欲の向上につなげます。- 顧客フェーズに応じた情報提供 新規顧客と既存会員で表示内容やアドバイスを切り替える設計を採用。新規顧客には接点創出、既存会員にはケア成果の可視化として、最適な情報を提供します。- LINE ID連携によるデータ活用 診断結果をLINE IDと連携し、顧客を5段階（未購入・初回・育成・会員・休眠）で管理。各フェーズに応じたコミュニケーションにより、購買促進や休眠顧客の再活性化を図ります。- デジタルと有人対応の融合AI診断後、肌状態に応じて専門スタッフ（チャット・電話）へシームレスに接続。デジタルの利便性と対面品質を両立したサポート体制を構築しています。

■ パーフェクトのAI肌診断を採用した決め手

■ パーフェクトのAI肌診断について

- 実績に裏付けられた信頼性：国内外の大手ブランドでの豊富な導入実績に基づいた、高い診断精度と信頼性。- 柔軟なパーソナライズ設計：一つの仕組みで新規顧客と既存会員の体験を分岐し、属性やスキンケア段階に応じた最適なレコメンドが可能。- スマートフォンやタブレットのカメラで撮影するだけで、独自開発のAIが肌診断を実現- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識- 皮膚科医の研究により承認された高い精度AI肌診断の詳細についてはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=saishunkan

パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=saishunkan

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌分析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。

日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサステナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。