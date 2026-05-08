金融経済教育を「夢」から学ぶ。第20回小学生「夢をかなえる」作文コンクール開催！ライフプラン作りで生き抜く力を育む

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

日本FP協会(https://www.jafp.or.jp/)（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、2026年5月1日（金）より、第20回小学生「夢をかなえる」作文コンクールの募集を開始します。本コンクールは、将来の夢を描く「作文」と、その実現に向けた具体的な道のりを記す「ライフプランシート」をセットで提出する全国規模の企画です。昨年は1,383点の応募があり、多くの小学校でキャリア教育の一環として導入されています。また、ファイナンシャル・プランナー（FP）を無料で派遣する「ライフプランニング出張授業」も受け付けています。

1．開催の背景と実績

小学生「夢をかなえる」作文コンクール :https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/index/?utm_source=release&utm_medium=sakubuncontest&utm_campaign=20260508

小学生『夢をかなえる』作文コンクールでは、小学生に夢を持つことの重要性を説くだけでなく、その実現のための具体的な計画・プロセスを考える機会を提供することで、計画をたてて目標に進むことの大切さを学んでもらいます。

成人年齢の引き下げや高校での金融経済教育の必修化など、金融の知識を正しく身につけることが求められる環境において、小学生のうちからお金と人生設計（ライフプラン）をセットで考える経験が、将来の不確実な時代を生き抜く基盤となります。

今年で20回目を迎える本コンクールは、小学校でのキャリア教育や金融経済教育の一環として、多くの学校やご家庭で活用されています。 昨年は全国48校の小学校および個人から、総計1,383点もの意欲的な作品が寄せられました。

2．コンクール概要

本コンクールへの応募には、「作文」と「ライフプランシート」の2点をセットで提出いただくことが必要です。単に夢を文章にするだけでなく、具体的な「人生の設計図」をあわせて作成することで、夢を現実的な目標として捉える力を育みます。

入賞された個人や学校には、賞品と賞状を贈呈し、参加賞として応募全員に協会オリジナルクリアファイルをプレゼントします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143924/table/21_1_bba1dfd3a5c14bd874af952c21f42c3c.jpg?v=202605081151 ]

ライフプランシート

3．過去の優秀作品例

学習をサポートするコンテンツ

１．課題図書 「夢をかなえる～FPはライフプランのサポーター～」

ライフプランシート（低学年部門）ライフプランシート（高学年部門）第19回小学生『夢をかなえる』作文コンクール_高学年部門_最優秀賞作品作文コンクール入賞者一覧 :https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/yume2025/?utm_source=release&utm_medium=sakubuncontest&utm_campaign=20260508第19回小学生『夢をかなえる』作文コンクールの入賞作品はこちらからご覧いただけます

小学生に対し、夢を持つことの素晴らしさはもちろん、その夢を具現化するために「ライフプラン」を作成することの大切さを、漫画で分かりやすく紹介しています。

協会ホームページにて電子版を公開しています（無料）。

2．小学生向けWEBサイト 「夢をかなえる！キッズライフプランパーク」

課題図書（電子版） :https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/tosho/?utm_source=release&utm_medium=sakubuncontest&utm_campaign=20260508

オンライン金融経済教育用Webサイト「夢をかなえる！キッズライフプランパーク」を公開しています（学習指導要領・金融リテラシーマップ対応）。サイト内の動画やクイズを通じて、より深く、楽しくライフプランニングを体験しながらコンクールに取り組んでいただけます。

3．ライフプランニング出張授業

夢をかなえる！キッズライフプランパーク :https://www-oc.jafp.or.jp/personal_finance/lifeplanpark/?utm_source=release&utm_medium=sakubuncontest&utm_campaign=20260508

FPを講師として小学校へ派遣する「ライフプランニング出張授業」を実施しています（無料/先着10校）。多くの学校で、「金融経済教育」や「キャリア教育」をはじめ、「2分の1成人式」、「卒業文集制作」の一環として取り組まれています。詳細はホームページをご覧ください。

ライフプラン出張授業 :https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/inst_disp/?utm_source=release&utm_medium=sakubuncontest&utm_campaign=20260508