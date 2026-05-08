【年収833万円】C++エンジニア案件2026年5月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「C++エンジニア案件の調査レポート」を発表します。

10,665件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・C++案件の平均年収833万円

・リモート案件は65.2%

・C++案件の占有率は全体の2.10%

■目次

C++の案件別平均年収ランキングは17位（833万円）

C++の案件数ランキングは11位（案件比率 2.10%）

C++案件のリモートワーク比率

C++案件の多い業界

C++案件の職種

C++の特徴

C++で作れるもの

C++スキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-17）に掲載されたC++求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年5月8日

・対象件数：

10,665件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-17）

C++の案件別平均年収ランキングは17位（833万円）

C++案件の平均月額単価は69.4万円、平均年収は833万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは17位に位置しています。

C++はC言語を拡張して開発された静的型付け言語であり、高速処理と柔軟なメモリ管理、オブジェクト指向に対応している点が大きな特徴です。処理性能が求められるシステム開発で広く採用されています。

主な活用領域は組み込み開発、ゲーム開発、金融システム、制御システムなどです。順位は中位ですが、専門性の高い領域で使われる言語であり、性能や安定性が重視される案件では今後も一定の需要が期待されています。

C++の案件数ランキングは11位（案件比率 2.10%）

2026年5月時点でC++の案件は市場全体の2.10%を占め、案件数は11位、平均月額単価は69.4万円となっています。

C++はC言語を拡張して開発された言語であり、ハードウェアに近い処理を効率的に扱える点が大きな特徴です。処理性能や安定性が重視される開発と相性がよく、組み込み開発やゲーム開発、制御システムなどで活用されています。

近年も、性能要件の高いシステムや既存資産を活かした開発現場で一定の需要があります。C++の実務経験に加え、メモリ管理、マルチスレッド、Linux、組み込み環境などの周辺スキルを併せ持つことで、専門性の高い案件の獲得につながります。

C++案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-17)

2026年5月時点のC++向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが14.1％、一部リモートが51.1％、常駐が34.8％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると65.2％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が過半数を占めています。

前月比ではフルリモートが0.2%減少し、一部リモートも0.4%減少した一方、常駐は0.5%増加しました。C++はハードウェアに近い領域や処理性能が重視される開発で使われやすい言語であり、現場環境との接続や検証が必要な案件も一定数あります。

前年同月比ではフルリモートが5.5%減少した一方、一部リモートと常駐は増加しています。C++案件では完全在宅よりも、一部出社を含む働き方へやや移行していると考えられます。

C++案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-17)

2026年5月時点のC++案件は、WEBサービスが2.63%（280件）で1位、サービスが2.62%（279件）で2位、SIer・業務系が2.18%（233件）で3位、toBが2.17%（231件）で4位、通信が1.42%（151件）で5位となり、上位5業界で全体の約11.02%を占めます。

WEBサービスやサービスが上位を占める要因は、C++が高い処理性能や安定性を求められるシステムで活用されているためです。SIer・業務系やtoBが続く背景には、既存システムの保守・改修や、業務システム開発での一定の需要があります。

C++案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-17)

2026年5月時点のC++案件の職種は、組込・制御エンジニア16.17%（1,725件）が最多、次いでバックエンドエンジニア8.00%（853件）、アプリエンジニア6.95%（741件）、サーバーサイドエンジニア5.74%（612件）、システムエンジニア(SE)5.66%（604件）です。

組込・制御エンジニアが最多である理由は、C++が処理性能やハードウェア制御を重視する開発で使われやすいためです。

また、バックエンドやサーバーサイドでは高速処理が必要なシステム、アプリ開発ではゲームや高性能なクライアントアプリ、システムエンジニアでは既存システムの保守・改修でC++経験が求められるため、これらの職種も上位に入っています。

C++の特徴

C++は高い実行性能と細かな制御性を持つプログラミング言語で、ハードウェアに近い処理から大規模なソフトウェア開発まで対応できる点が特徴です。メモリ管理、ポインタ、テンプレート、オブジェクト指向などを活用でき、処理速度や資源効率が求められるシステムを構築しやすい言語です。

また、C++11以降はラムダ式、スマートポインタ、ムーブセマンティクス、並行処理などが整備され、従来より安全性と保守性を高めた開発も可能になっています。C++11はC++98以降の大きな更新で、抽象化機能の改善も進んでいます。

特に組込・制御、ゲーム開発、金融システム、画像処理、通信、ロボット、バックエンドなど、性能要件の高い領域で採用されています。C++は低レベルの制御性と高レベルな抽象化を両立できるため、高速性と柔軟性が求められる開発に適した言語です。

C++で作れるもの

C++は組込・制御システムを中心に、ゲーム、デスクトップアプリ、業務システム、金融システム、画像処理、通信システム、ロボット、データベース、ブラウザ、OSなど幅広い領域で活用されています。

処理速度やメモリ効率を細かく調整しやすいため、性能要件が厳しいシステム開発に適しています。C++はOS、ブラウザ、ゲーム、データベース、ミドルウェア、スマートウォッチや医療機器などの組込システムにも使われる言語と説明されています。

また、Ｃ++は既存のC言語資産を活かしながら、オブジェクト指向やテンプレートを用いた大規模開発にも対応できます。そのため、自動車の制御ソフト、産業機器、家電、3Dゲーム、リアルタイム通信、数値計算、シミュレーションツールなど、安定性と高速処理が求められるものを作る際に多く利用されています。

C++スキルの市場価値

C++はWEBサービス・サービス・SIer・業務系・toB・通信など幅広い業界で採用されており、組み込み開発や制御システム、ゲーム開発、金融システムなど、処理性能や安定性が求められる領域で根強い需要を維持しています。

平均年収は833万円でプログラミング言語別ランキング17位、平均月額単価は69.4万円となっています。案件比率は2.10％で案件数ランキング11位と、専門性の高い開発領域を中心に一定の案件数を維持しています。

働き方ではフルリモート14.1％、一部リモート51.1％と在宅を含む案件が合計65.2％に達しています。一方で、ハードウェアに近い領域や現場環境での検証が必要な案件もあるため、常駐案件も34.8％と一定数存在します。

市場価値が高い背景には、高速処理や柔軟なメモリ管理、オブジェクト指向を活かした大規模開発に対応できる点があります。組込・制御、バックエンド、サーバーサイド、アプリ開発など、性能要件の高い開発でC++経験が評価されやすいことも特徴です。

高単価を獲得するには、C++の実務経験に加え、メモリ管理、マルチスレッド、Linux、組み込み環境などの周辺スキルを備え、設計から実装、保守・改修まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

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また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）