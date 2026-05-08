ヘアケアカテゴリのReFa MUSE MISAMOとともに体験する美の世界観「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」をReFa GINZAにて特別開催

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』は、旗艦店「ReFa GINZA」にて、特別企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を2026年5月20日（水）より期間限定で開催いたします。本企画は、ヘアケアカテゴリにおけるReFa MUSEとしてMISAMOを迎え、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の一環となります。

なお、本プロジェクトにおけるMISAMO本人の動画コメントは、以下URLよりご覧いただけます。

（URL：https://youtu.be/ZVxjUcWp91I (https://youtu.be/ZVxjUcWp91I)）

会場では、ReFaが提案する美の世界観を体感いただける特別な空間をはじめ、オリジナルフォトプリント機による撮影体験や来場者限定特典など、多彩なコンテンツをご用意しております。

※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性がございます。

■ 「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の体験コンテンツ

会場では、限定カラーアイテムの先行体験・予約をはじめ、ヘアアレンジブース（事前予約制）、フォトウォール、オリジナルフォトプリント機による撮影体験など、多彩なコンテンツをご用意しております。さらに、ご来場いただいた方には、先着で、エムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼントいたします。ReFaとMISAMOが表現する美の世界観を、空間全体を通じてお楽しみいただけます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了

※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性がございます。

■ 「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」開催概要

・場所：ReFa GINZA（東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）



・開催期間：2026年5月20日（水）～

プレオープン期間：5月20日（水）～29日（金）

グランドオープン期間：5月30日（土）～

※プレオープン期間は顧客優先枠となります。

詳細は下記特設ページをご確認ください。

特設サイト：https://www.refa.net/beauty_showcase/



・営業時間

平日OPEN 11:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）

休日OPEN 10:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）

■ 「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の体験コンテンツ詳細

会場では、ReFaとMISAMOが表現する美の世界観を体感いただける特別な空間のもと、さまざまなコンテンツをご用意しております。

以下コンテンツのほか、MISAMOと一緒に撮影しているかのようなオリジナルフレームを使用したフォトプリント機による、本イベント限定の撮影体験もお楽しみいただけます。

また、ご来場いただいた方には、先着でエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼントいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了

※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性がございます。

限定フォトウォール／メッセージポスト

MISAMOからご来場者様へのメッセージやサイン入りコンテンツを展示した、本企画限定のフォトウォールを設置いたします。 また、ご来場者様ご自身でご投稿いただけるメッセージポストもご用意しています。

商品展示・予約／タッチ＆トライプロのスタイリストによるヘアアレンジ体験

新カラー商品、予約可能商品をショーケースにて展示。さらに、一部商品は実際にお試しいただけます。

また、プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験を通じて、製品の魅力をご体感いただけます。

新ビジュアル／ムービー先行公開

新ビジュアルおよびムービーを公開いたします。

会場のみでご覧いただける限定メイキングムービー（フルver)もお披露目します。

■ MISAMOプロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。



2023年7月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。

2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 "HAUTE COUTURE"」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。

2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMOの三部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。

■ 「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。

トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案します。

楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げてまいります。



＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/(https://www.refa.net/beauty_showcase/%E2%80%8B)

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/