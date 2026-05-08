【神戸須磨シーワールド】 開業記念日6月1日（月）からシャチのテールバースト解禁！もっとびしょぬれオルカパフォーマンス＆2周年記念撮影会を開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）は、開業2周年を迎える6 月１日（月）に特別イベント「もっとびしょぬれオルカパフォーマンス＆２周年記念撮影会」を開催する他、館内レストランやショップでは2周年限定メニュー・グッズの販売を開始いたします。

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一シャチの展示を行う水族館として開業以来多くの皆さまに支えられ、2026年6月1日（月）に開業２周年を迎えます。これを記念して６月1日（月）に特別イベント「もっとびしょぬれオルカパフォーマンス＆２周年記念撮影会」を開催いたします。オルカパフォーマンスでは幅約1.5メートルのシャチの大きな尾びれで観客席に豪快に水を浴びせる夏季限定の種目「テールバースト」を当日より解禁し、皆様をいつもよりもっとびしょぬれにいたします。オルカパフォーマンスの後はお客様とキャスト、そして２頭のシャチと一緒に記念撮影を行う「みんなでにっこり２周年記念撮影会」を実施。2周年の節目を祝う特別イベントにぜひご参加ください。

また、6月1日（月）当日にご来館いただいた方（先着2,000名様）とホテルの宿泊者には「2周年記念オリジナルラバーバンド」をプレゼントする他、館内を回りながら2周年ならではのクイズに答えると豪華景品が当たる「にっこり2周年クイズラリー」も実施いたします。さらに6月６日（土）には「さかなのおにいさん かわちゃん」による２周年特別イベントが決定！○×クイズやかるた大会など、さかなのおにいさん かわちゃんと楽しく遊びながら生きものについて学ぶことができます。

水族館のレストランでは約２倍の淡路産牛を盛り付けた豪快なローストビーフ丼など、 “2”をテーマにした丼ぶりを月ごとにご提供する他、推しの生きものを選べる「選べるおしゃち見セット」を販売。ショップでは2周年ロゴの限定商品やお土産で人気のオルカくじに２周年記念限定カラー「アイスブルー」が登場するなど、今だけの限定メニュー・商品が２周年のお祝いムードを盛り上げます。

神戸須磨シーワールドはこれからも生きものにふれ生命のぬくもりを感じ、生命の大切さを心と体で感じとっていただける水族館を目指し、笑顔溢れる学びの場を提供いたします。

■テールバースト解禁！もっとびしょぬれオルカパフォーマンス＆２周年記念撮影会

テールバースト解禁！もっとびしょぬれオルカパフォーマンス

シャチの大きな尾びれで観客に豪快に水をかける夏季限定の種目「テールバースト」を6月1日（月）より解禁し、感謝を込めていつもよりもっと皆様をびしょぬれにいたします。

シャチのテールバースト

みんなでにっこり2周年記念撮影会

開催日時：2026年6月1日（月）10：45～のオルカパフォーマンス後に実施

※会場への入場は先着順で、お席が埋まり次第受付終了

参 加 費 ：無料 ※別途入館料が必要になります

備 考：本イベントで撮影した写真や動画は公式ホームページ・SNS・ その他

メディアに掲載・提供する場合がございます。予めご了承ください。

■2周年記念オリジナルラバーバンドを2,000名様限定でプレゼント！

２周年記念オリジナルラバーバンドを先着2,000 名様限定でプレゼントいたします。

配布日：2026 年6月１日（月）先着2,000 名様に配布

対象者：神戸須磨シーワールドにご入館いただいた方

または6月1日（月）に神戸須磨シーワールドホテルに

ご宿泊の方

2周年記念オリジナルラバーバンド

※おひとりさまにつき１つまで、無くなり次第終了となります

■2周年ならではのクイズに挑戦！にっこり２周年クイズラリー

水族館を回りながら2周年ならではのクイズに答えて館内に設置されたポストに投函すると

抽選で豪華景品をプレゼント！

開催期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

■「さかなのおにいさん かわちゃん」が登場！○×クイズやかるた大会など生きものを楽しく学べるイベントを開催

さかなのおにいさん かわちゃん2周年記念イベント１.：○×クイズ大会

神戸須磨シーワールドの公式キャラクター「オルシー」も登場し、移動型〇×クイズを開催いたします。

開催日時：2026年6月6日（土）10：10～10：30 ※雨天中止

参加対象：全年齢対象

場 所：シーワールドプラザ

さかなのおにいさん かわちゃん2周年記念イベント２.：生きものかるた大会

さかなのおにいさん かわちゃんが登場し、生きものの解説を交えて行うかるた大会を開催。

大人部門の上位者には「神戸須磨シーワールド生きものかるた」を贈呈いたします。

おやこでワイワイ！幼児・小学生部門

開催日時：2026年6月6日（土）14：00～15：00

参加対象：5歳～10歳まで 30名（事前応募制）

※お子様１名につき保護者1名以上の同伴が必要です

場 所：オルカスタディアム1階 オルカホール

参 加 費 ：無料 ※別途入館料が必要になります

参 加 賞 ：かわちゃんぬりえポストカード

申込期間：2026年5月15日（金）12：00～5月24日（日）18：00まで

申込方法：事前にWEBでお申込みください ※申込多数の場合は抽選とさせていただきます

URL ：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/9207/

真剣勝負！大人部門

開催日時：2026年6月6日（土）16：00～18：00

参加対象：18歳以上 30名（事前応募制）

場 所：オルカスタディアム1階 オルカホール

参 加 費 ：無料

※別途入館料が必要になります

参 加 賞 ：かわちゃんぬりえポストカード、上位者には「神戸須磨シーワールド生きものかるた」を

贈呈

申込期間：2026年5月15日（金）12：00～5月24日（日）18：00まで

申込方法：事前にWEBでお申込みください ※申込多数の場合は抽選とさせていただきます

URL ：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/9207/

【さかなのおにいさん かわちゃんについて】

1990年大阪生まれ。さかなたちの“オモロい”生態や海の大切さをイラストや歌で伝え、子どもの好奇心を育てる活動をしている。オチとツッコミで展開するさかな4コマ解説はテレビ・イベントで人気！情報番組での水族館紹介や釣り番組ナビゲーター、ラジオDJとしてもレギュラー出演中。

■館内レストラン・ショップでは2周年限定メニュー・グッズが登場

ブルーオーシャン オルカスタディアム

期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

※座席により料金が異なります。料金の詳細はHP をご確認ください

※ご予約は公式ホームページより承ります。

https://www.kobesuma-seaworld.jp/facilities/restaurant/blue-ocean/

ライブキッチンに２周年記念のメニューが登場牛肉ステーキ シーザーサラダ添え紅白寿司 鯛,和牛ローストビーフアボカドとマンゴーの生春巻き２周年限定オーシャンフロート （夕張メロン味）

ワーフ ドルフィンスタディアム

期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）※2周年限定メニューは月ごとに変更

6月限定周年メニュー 淡路産牛のローストビーフ丼 お肉2倍盛り 3,500円（税込）7月限定周年メニュー 兵庫県産サーモンといくら 2色の親子丼 3,500円（税込）8月限定周年メニュー 兵庫県産牛ステーキ丼 ～2種類の調理法で～ 3,500円（税込）

ポートダイナー オルカスタディアム

期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

２周年限定 選べるおしゃち見セット 2,000円（税込）６月限定 シャリシャリいちごソフト 700円（税込）

ブルーフラッグ オルカスタディアム・ワーフ ドルフィンスタディアム

2周年を記念した限定商品や大人気「オルカくじ」に２周年限定カラー“アイスブルー”が新登場！

販売開始日：2026年6月1日（月）

※2周年にっこりスマイルバックの店頭販売は6月5日（金）～ ※商品は全て無くなり次第販売終了

オルカくじ アイスブルー 1,300円（税込）2周年記念メダル 1,500円（税込）2周年ミニゴーフル3個セット 2,000円（税込）2周年にっこりスマイルバック 10,000円（税込）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

X：https://x.com/Kobe_SumaSea

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_sumasea/