【TGC 新潟 2026】追加情報解禁！梶原叶渚、柏木由紀、北原里英、夏生大湖らが決定！MCはウエンツ瑛⼠、影山優佳がタッグ！メインアーティストには、マルシィ、ONE OR EIGHTが登場！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年7月18（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟市中央区万代島6-1）にて、『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■大注目の超豪華出演者第3弾解禁！梶原叶渚、柏木由紀、北原里英、夏生大湖らの出演が決定！

MCはウエンツ瑛⼠、影山優佳のタッグでTGC新潟を盛り上げる！

超豪華出演者第3弾解禁！ゲストモデルに、大人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』チュンチョン編、卒業編2026に出演し、雑誌『Seventeen』専属モデルとしても活躍する葛西杏也菜、「ミスセブンティーン2025」に選出され、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍する一方、ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－ Season1』では、ゴールデンプライム帯ドラマで初めてレギュラーを務め、現在放送中のSeason2にも出演している梶原叶渚、2021年に開催された「第1回広島美少女コンテスト」にてネクストジェネレーション特別賞を受賞し、梶原叶渚と同じく「ミスセブンティーン2025」に選出され、雑誌『Seventeen』専属モデルとして活躍している佐々木満音、元大相撲横綱の貴乃花光司氏と元フジテレビアナウンサーの河野景子の次女であり、女優として活躍する白河れいがTGC初出演を果たします！

そして、ゲストには、2024年4月にAKB48を卒業後、バラエティ番組では飾らないキャラクターが人気を博し、自身の動画チャンネルではセルフメイク動画が幅広い世代の女性からの支持を集め、コスメブランドのプロデュースやメイク本出版などマルチに活躍する柏木由紀、AKB48の第5期生として2008年にデビューし、2015年にNGT48へ移籍後は初代キャプテンを務めるなど活躍。2018年のグループ卒業後は舞台やドラマに多数出演し、2024年11月には第一子を出産、ママタレントとしても活動の幅を広げている北原里英、2022年に放送されたドラマ『六本木クラス』でデビュー後、TBS系日曜劇場『御上先生』や現在放送中のNHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の夏生大湖の他、等身大のリアルさとそれぞれが自由な色を持つ5人組ボーイズグループでTGC新潟のメインアーティストとしても出演が決定しているWILD BLUEより、鈴陽向、山下幸輝の出演が決定しました！

さらに、MCには、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍するウエンツ瑛⼠、モデルや女優として活躍する一方、バラエティ番組や各種イベントで司会・MCも務め、

『麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2024』以来、2度目のTGC出演となる影山優佳がタッグを組み、TGC新潟を盛り上げます！

■メインアーティストには、3人組バンド・マルシィ、グローバルに活躍中のONE OR EIGHTが登場！

SNSの口コミから広がった失恋ソングが話題を集め、10代、20代を中心にハマるリスナーが続出！代表曲『ラブソング』のストリーミング再生は1億回を突破、デビューからわずか3年で日本武道館公演を実現し、2026年1月の横浜アリーナ2DAYS公演では2万人を超える観客が熱狂するなど、等身大のラブソングで共感を呼んでいる福岡発の3人組バンド・マルシィ、2024年8月にデビューし、“一か八か”の挑戦で世界に挑む日本発の8人組グローバルボーイズグループ。“BET ON YOURSELF”を掲げ、夢に賭ける姿を体現し、最新曲『TOKYO DRIFT』はTikTokでユーザー生成コンテンツが約10万件、再生2.7億回超を突破！米国で最も権威のあるラジオチャートのひとつ「Mediabase Top40」に5週連続チャート入り果たし、「DSTM」に続き日本人ボーイズグループ最多チャートイン記録を更新、1st LIVE TOURでは、日本・北米・中南米で全13公演を成功させるなど、グローバルに活躍中のONE OR EIGHTの出演が決定しました！

「TGC新潟」から、“次の輝き”へ。新潟からはじまる新たな未来の一歩に、ぜひご期待ください。

NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：NAMICS presents TGC 新潟 2026）

開催日時：2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

チケット：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

指定席A：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売】2026年4月2日（木）10:00から順次販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE先行（第一弾）：2026年 4月18日（土）10:00～2026年 5月 8日（金）23:59

dポイントクラブ会員先行：2026年 4月25日（土）10:00～2026年 5月22日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第⼆弾）：2026年 5月 9日（土）10:00～2026年 5月22日（金）23:59

プレイガイド先行：2026年 5月 9日（土）10:00～2026年 5月22日（金）23:59

【一般販売】2026年5月23日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

ゲスト：柏木由紀、北原里英、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、夏生大湖、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、村重杏奈、 MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：Gyubin、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：新潟県、新潟市

プラチナパートナー：ナミックス株式会社

パートナー：NSGカレッジリーグ、三幸製菓株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、亀田製菓株式会社、株式会社ブルボン 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社NST新潟総合テレビ

特別協力：株式会社第四北越銀行、株式会社新潟日報社

公式メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島に続き、静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、 香川、そして新潟へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

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