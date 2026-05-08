スイーツ甲子園出場の高校生パティシエが手がけたスイーツ「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」を5月13日（水）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、2025年9月に開催された「第18回 スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦」で、タリーズ賞に輝いた「野田鎌田学園高等専修学校」の高校生パティシエたちと共同開発したケーキを、5月13日（水）より発売します。

「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」は、幸せなひとときをお届けしたいという想いから生まれた、初夏にふさわしいさっぱりとお召し上がりいただける一品です。なめらかでくちどけの良いレアチーズムース、甘酸っぱいブルーベリームースと、爽やかなブルーベリーゼリーの3層が織りなす、上品な味わいが口いっぱいに広がります。ボトムはザクザクとした食感のホワイトチョコクランブルを合わせてアクセントを加えました。さらに天面にはブルーベリーソースとジューシーな果肉をトッピングして見た目にも華やかに仕上げています。気温が上がってきたこの時期にぴったりな、アイスティーや水出しアイスコーヒーとのペアリングがおすすめです。仕事や勉強の合間のリフレッシュや、ご友人・ご家族とのカフェタイムにぜひお楽しみください。

◆スイーツ甲子園とは

「全国の高校生たちに自己表現や夢の実現のチャンスを提供したい」という理念のもと、産経新聞社が主催し、貝印株式会社が特別協賛する、高校生パティシエNo.1を決めるイベントです。高校生3人1組でチームを組み、テーマに沿ったオリジナルケーキの企画・調理・プレゼンテーションを通して、技術とアイデアを競い合います。タリーズコーヒーは第13回大会より協賛しており、今回で6回目の取り組みとなります。今回発売する「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」は、「タリーズ賞」を受賞した、「野田鎌田学園高等専修学校」の高校生パティシエチームで、初出場の“CHAINON（シェノン）”と共同で開発しました。

【スイーツ甲子園HP】 https://sweets-koushien.com/(https://sweets-koushien.com/)

タリーズコーヒーは、経営理念の一つである『子ども達や青少年の成長を促すために、夢や目標のお手伝いをする。』を実現する取組みとして、今後も様々な活動を通して、子ども達の夢をカタチにできるようお手伝いしてまいります。

＜商品名・価格＞

「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」

単品：530円 セット：900円～

スイーツ甲子園初出場のチーム“CHAINON”（シェノン）の3名

■同日より、リニューアルした「チーズケーキ」も登場します

「T’s ベイクドチーズケーキ」

単品：520円 セット：890円～

香ばしくさっくりとしたビスケット生地と、ホイップクリームを加えたなめらかでコクのあるクリームチーズが特長のベイクドチーズケーキです。

本日のコーヒーやアイスコーヒーと合わせて、ぜひお楽しみください。

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-547-817c8a0b0ea97a15879857375c0efa1c.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

ホームページ：www.tullys.co.jp(https://www.tullys.co.jp/)