SQUEEZE、「Minn 奥浅草」を2026年6月1日に開業

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一、証券コード：558A） は、2026年6月1日、東京都台東区浅草にアパートメントホテル「Minn 奥浅草」を開業することをお知らせいたします。

本プロジェクトは、賃貸住宅用途として開発された物件をアパートメントホテルへ用途転換（コンバージョン）するアセットクラス転換事例であり、当社が支援する不動産の収益最大化を目的とした一気通貫型運営モデルの実証案件です。賃貸住宅としての運用と比較し、平米単価・収容効率・稼働率の各面で収益性を高めることで、不動産アセットの価値向上を実現します。

▼ ご予約はこちら

https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-okuasakusa

■コンバージョンにより実現した一気通貫型の高収益モデル

本物件は、賃貸住宅として開発された建物を、アパートメントホテルへとコンバージョンしたものです。

賃貸住宅としての利用に対し、ホテル運営への転換により以下のバリューアップを実現しています。

・収容効率の最適化：客室は25～45平方メートル の専有面積に最大9名までの宿泊を可能とする構成とし、バンクベッド方式の採用により、1住戸あたりの収容人数を最大化。床面積あたりの収益効率を大きく向上させました。

・平米単価の向上：ダイナミックプライシングを前提とした宿泊事業モデルにより、月額賃料前提の住宅運用と比較して床面積あたりの収益単価を向上。

・インバウンド需要の取り込み：浅草・奥浅草エリアの観光集積を直接収益化し、長期賃貸では取り込めなかった国内外の旅行需要を捉えます。

あわせて、建物の物理的価値を維持したまま用途を転換することで、既存ストック活用型のコンバージョンを実現しています。

企画からシステム提供・導入、開業後の運営までを一体で担うことで、従来分断されていた開発・運営プロセスを統合し、収益性とオペレーション効率を両立する宿泊運営モデルの確立を目指します。

■ 「suitebook」を基盤としたSQUEEZEのソリューション提供

SQUEEZEでは、次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を基盤に、ホテル運営における現場オペレーションと経営データを統合しています。さらに、本施設ではチェックインKIOSKなどのハードウェアも導入し、ソフトウェアとハードウェアを一体化した「One Platform」構想を実装しています。

宿泊施設運営に必要な業務・データ・顧客接点を一体で設計するワンプラットフォーム型のAX基盤により、従来分断されていたPMS・決済・チェックイン業務などを統合し、運営データをリアルタイムで連携。KIOSKによるセルフチェックインや非接触認証により、ゲストのスムーズなチェックイン体験とフロント業務の効率化を同時に実現しています。

これにより、運営の標準化・可視化を通じた現場業務の効率化と、経営判断に活用可能なデータ基盤の構築を実現し、資産価値の向上と安定的な収益創出を支えています。

参考リリース：SQUEEZE、suitebookとハードウェアを統合した「ホテル運営のOne Platform」構想を推進 ～POS・KIOSKの連携で、ホテル運営業務と顧客体験をアップデート～(https://squeeze-inc.co.jp/archives/3686/)

参考リリース：SQUEEZE、「三交インホテルズ」全15施設へAX プラットフォーム suitebookとKIOSKを順次導入開始 ～現金決済にも対応し、ホテル業界の現場AXを加速～(https://squeeze-inc.co.jp/archives/3931/)

■ 施設特徴

本施設が位置する奥浅草は、浅草寺をはじめとする歴史ある寺社が点在する下町エリア。

江戸時代から続く花柳界が今も息づき、芸妓さんの姿を見かけることもある情緒豊かな一帯です。

毎年5月に行われる「三社祭」の舞台でもあり、昔ながらの飲食店や老舗喫茶店が軒を連ねる路地は、喧騒の仲見世通りとは異なる静かで懐かしい時間が流れるエリアです。

にぎわいと静けさが共存する奥浅草で、浅草の魅力をより深く味わう滞在を提供します。

【客室】

客室は25～45平方メートル 、最大9名まで宿泊可能な全4タイプを用意。

一部客室からは東京スカイツリーを望むことができ、グループ・ファミリーでの滞在に適した設計となっています。

バンクベッドを配した遊び心ある空間や、和のエッセンスを取り入れたしつらえにより、多人数での滞在でも快適にお過ごしいただけます。

■ 施設概要

左より、スーペリア6ベッド ・スーペリア4ベッド ジャパニーズスタイル左より、モデレート4ベッド ・スタンダード4ベッド ジャパニーズスタイル

施設名：Minn 奥浅草

所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草3-34-11

アクセス：つくばエクスプレス「浅草駅」A出口 徒歩7分

東武スカイツリーライン「浅草駅」北口 徒歩10分

客室数：40室

開業予定日：2026年6月1日

公式HP：https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn-okuasakusa

■ 「Minn - your second home」 について

「Minn」は、グループや家族の「みんな」と、 宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせたホテ ルブランドで、「みんなで一緒に泊まれる」をコ ンセプトとしています。2026年5月現在、全国で 34施設を展開しています。 キッチン付き25平方メートル 以上のお部屋を中心に、暮らすように滞在できる空間を提供。24時間対応の クラウドレセプションとキーレス運用により、 到着から出発までシームレスな宿泊体験を実現 しています。

【「Minn」紹介ページ： https://staytuned.asia/ja/brands/minn 】

【株式会社SQUEEZEは2026年4月22日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました】

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000223.000015235.html

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した宿泊業界向け運営プラットフォームの開発・提供、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL： https://squeeze-inc.co.jp/