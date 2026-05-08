＜手に入るのは、今ここだけ・9日間限定出店！＞【ザ・メープルマニア】 が、阪急うめだ本店限定商品と共に5月11日（月）より催事出店いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）が展開する、 【ザ・メープルマニア】が、2026年5月11日（月）より阪急うめだ本店で催事を開催することをお知らせいたします。

見た目も可愛い！遊び心あふれるメープルマニアオリジナルクッキー

『メープルチョコプール』は、阪急うめだ本店催事でしか出会えない、特別な一品です。

アーモンドとヘーゼルナッツのパウダーとメープルシュガーを加えて、香ばしく焼き上げたメープル仕立てのクッキーに、ナッツで仕立てたくちどけなめらかなチョコ※を流しこみました。上品なメープルの甘みとコク深いチョコ※の魅惑のハーモニーをお楽しみいただける、遊び心あふれるメープルマニアオリジナルクッキーはいかがでしょうか？

※チョコレートフィリングを使用。

パッケージには、お父さんの真似をしてメープルシロップで釣りごっこをするメープル坊やと、その様子を不思議そうに眺める愛犬・バディの姿がデザインされています。ちょっと可笑しくて、どこか愛らしいそのワンシーンが、お菓子の時間をより豊かに彩ります。

その他、人気No.1『メープルバタークッキー』や、リッチな甘いメープルの香りが口いっぱい広がる『メープルフィナンシェ』など、メープル坊や自慢のメープルスイーツを多数ご用意しております。阪急うめだ本店にお越しの際は、是非、お立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

◆ザ・メープルマニア 催事店舗情報

【出店場所】阪急うめだ本店 地下1階ツリーテラス

【出店期間】2026年5月11日(月)～5月19日(火)

【住 所】大阪市北区角田町8-7

【営業時間】10:00～20:00

※館の営業時間に準ずる

◆商品概要

【商品名】メープルチョコプール

【価 格】1,944円（税込）

【入 数】6個

※お一人様5点まで

※各日数量限定。無くなり次第終了。

◆催事販売商品の一部をご紹介

＜季節限定＞メープルソルティナッツクッキー

メープルシュガー、ヘーゼルナッツ、アーモンドプラリネを練り込み、塩味を効かせたクッキーでバニラ風味のチョコ※をサンド。上品なメープルの香りとナッツの香ばしさ、ほどよい塩味が、これからの季節にぴったりな味わいです。

※チョコレートコーチングを使用。

9 枚入 1,350円 (税込）

※お一人様5点まで

メープルバタークッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ※をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。

※チョコレートコーチングを使用。

9 枚入 1,188円 (税込）

18 枚入 2,376円 (税込)

32 枚入 4,212円 (税込)

メープルフィナンシェ

メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。

6 個入 1,301円 (税込）

12 個入 2,601円 (税込)

※すべて消費税切り上げ表記

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆The MAPLE MANIA Story

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆常設店舗・公式サイト

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド ルミネ北千住店

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaplemania/

Instagram：https://www.instagram.com/themaplemania_official/

X：https://x.com/themaplemania

Facebook：https://www.facebook.com/themaplemania

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ