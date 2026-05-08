株式会社FAMZ未来会計と株式会社夢みらいが統合、2026年5月1日より『株式会社FAMZ夢未来会計』発足

概要

株式会社FAMZ

FAMZグループ( 広島市中区舟入町、代表：岡崎純也)は2026年5月1日付で、生藤哲治税理士事務所を併設する株式会社夢みらい(広島市中区鉄砲町、代表取締役：久保健一)と事業統合したことをお知らせいたします。

これに伴い、当グループにおいて記帳代行や事業計画策定などの会計業務を担ってきた株式会社FAMZ未来会計は、理念だけでなく社名も継承し「株式会社FAMZ夢未来会計」となりました。また、新たに久保健一が共同代表に就任し、久野太郎との共同代表体制へ移行いたしました。

株式会社夢みらいは、医療法人を中心とした顧客に対し、資金繰り改善や資金調達支援、経営改善などの財務コンサルティングに強みを有しています。本件により、当グループの会計・財務領域における専門性をさらに高めるとともに、相続、事業承継、後継者育成、M&A支援などを含めた総合的な経営支援体制の強化を図ってまいります。

なお、夢みらいの従業員8名は全員継続雇用し、グループ全体では約40名体制となります。今後は、福山エリアも重点展開地域の一つとして、サービス提供の拡充を進めてまいります。

代表コメント

FAMZグループは未来を創っていくことに重きを置いてきました。

夢と未来を一致させていくという株式会社夢みらいの由来を聞いたとき、元は一つだったものが今はバラバラになってしまっていて、一つにまた戻りたい、戻らないといけないという感覚になりました。

最高のクオリティをもって、日本中の夢と未来を、会社と従業員の未来を一致させていきます。

新会社概要

会社名：株式会社FAMZ夢未来会計

事業開始日：2026年5月1日

所在地：広島市中区舟入町2-20 三栄広島ビル 6F

代表者：久野太郎、久保健一

事業内容：税務・会計業務、経営支援、開業支援、コンサルティング業務

URL： https://famz.letgroup.net/

Youtube： https://www.youtube.com/channel/UCPrnhTZsdcjpGJ5_ds3bUSQ

Instagram： https://www.instagram.com/miraikaikeifamz/

X(旧Twitter) ： https://twitter.com/FAMZ45291073

お問い合わせ

電話番号：082-961-6280

メール：miraikaikei@famz.biz

担当：岡崎