シニア犬の“くつろぎの場所”をもっと広く。低床L字型ドッグベッドに待望のXLサイズが登場！大型犬にも対応し、体圧分散ウレタンと低床設計でシニア犬や介護期の愛犬の快適な休息をサポートします。

株式会社エムールくつろぎドッグカウチベッド for シニア・介護

寝室インテリアのEC事業を展開する株式会社エムール（東京都立川市／代表取締役：高橋幸司）が運営する愛犬・愛猫専用寝具ブランド「エムールねどっこ」は、2026年5月5日より『くつろぎドッグカウチベッド for シニア・介護』をリニューアルし、新たに大型犬に対応したXLサイズを追加しました。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/kt-lowbed-m?variant=50064992174273

シニア犬がくつろげる場所を、もっと多くの愛犬へ

2色展開 ※XLサイズはライトグレーのみ

『くつろぎドッグカウチベッド for シニア・介護』は、シニア犬や介護期の愛犬でも使いやすい設計が支持されています。

これまでMサイズ・Lサイズの展開でしたが、「もう少し大きいサイズが欲しい」というユーザーの声に応え、よりゆったりと使えるXLサイズをラインナップに追加。

小型犬から中型犬、体格の大きなワンちゃんまで、より多くの愛犬に対応できるようになりました。

シニア期だからこそ選びやすい価格設計

シニア期の愛犬のためのベッドは、介護用品としての機能が求められる一方で、年齢変化が早いことから「今の愛犬に合うものを気軽に用意したい」というオーナー様の声も多くあります。

本商品は、シニア犬の身体に配慮した設計でありながら、日常使いしやすい価格帯に設定されている点も支持されています。愛犬の体調や生活スタイルの変化に合わせて、無理なく買い替えやすい価格であることも、選ばれている理由のひとつです。

安心して購入できるバランスのよい価格設定

シニア犬のための「低床×L字カウチ設計」

※寝たきりになる前のシニア期にオススメ

本製品は、加齢やケガなどで足腰に不安のあるワンちゃんでも使いやすいよう、約5cm※の低床設計を採用しています。

入り口が低いため昇り降りがしやすく、足腰への負担を抑えながら安全に出入りできます。

また、ベッドはL字型のカウチ形状になっており、寄りかかりながらリラックスできる設計。

枕部分にあごを乗せることで、寝たきりのワンちゃんでも体への負担を軽減しながらくつろぐことができます。

※XLサイズのみ、大型犬でもへたりにくいように、厚さ約7cmで設計。

人間用マットレスにも使われる体圧分散ウレタンを採用

復元率・耐久性の高い良質なウレタンを採用

ベッドの中材には、人間用マットレスにも使用される凸凹形状の高密度ウレタンを採用。

点で体を支えることで体圧を分散し、長時間横になることが多いシニア犬の身体への負担を軽減します。低床設計でありながら床付きしにくく、寝返りもしやすい構造で、快適な休息環境をサポートします。

痛みが表面化しづらいからこそケアをワンちゃんの「 床ずれ 」とは？

床ずれ（褥瘡）とは、同じ部位に圧力がかかり続けることで血流が滞り、皮膚やその下の組織にダメージが生じてしまう状態をいいます。

特に骨が出ている部分は圧迫されやすく、長時間同じ姿勢が続くことで起こりやすくなります。症状が進行すると、炎症が皮下組織に広がることもあるため、早めのケアと予防が大切です。

丈夫さとインテリア性を両立したデザイン

※スエード調生地はどちらも同じ色です。

カバーには、爪が引っかかりにくく柔らかな肌ざわりのスエード調生地と、耐久性に優れたツイル生地を組み合わせました。

デザインはリビングにもなじみやすいライトグレーとグレーの2色展開です。

さらに、底面には滑り止め加工を施し、ズレにくい安心設計。

カバーは取り外して手洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。

愛犬の“寝る時間”をより快適に

くつろぎドッグカウチベッド for シニア・介護

シニア期の犬は、一日の多くの時間を横になって過ごします。

「くつろぎドッグカウチベッド」は、そんな愛犬の時間をより安心で快適なものにするために開発されたドッグベッドです。

サイズ展開の拡充により、より多くの愛犬が自分に合った「くつろぎの場所」を見つけられるようになりました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/kt-lowbed-m?variant=50064992174273

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/235_1_a538a44ff326f66cad69c3ce59657a93.jpg?v=202605080951 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

寝室ブランドEMOORから生まれた愛犬愛猫寝具ブランド犬猫用寝具専門ブランド『エムールねどっこ』

”エムールneDOGko(ねどっこ)”は、「家族の一員であるパートナー(ペット)の健康寿命を伸ばす」そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。寝具家具に関する専門性と確かな生産背景をもとに、犬との住まいアドバイザー資格をもった開発担当者が全ての商品を一からデザインします。シニア犬コミュニティの皆様、獣医師などの専門家の支援をいただきながら、実用性の高い愛犬愛猫用のベッドや介護アイテムを企画提案しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129