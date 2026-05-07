株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、2026年5月14日(木)～5月16日(土)にパシフィコ横浜で開催される、日本最大級のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー 2026」に初出展いたします。本展示では、当社が日本総代理店として展開しているCHAOYANGトラックタイヤのラインナップを紹介。夏用タイヤから冬用タイヤまで、全14種類のトラック用タイヤを一堂に展示し、実物を見ていただける機会をご用意いたします。





ジャパントラックショー初出展





タイヤラインナップ





■実際にタイヤを見てみたいという声に応えて初出展

関西に拠点を置く当社ですが、営業担当が沖縄から北海道まで全国各地を訪問し、CHAOYANGトラックタイヤによるコスト削減のご提案を行っています。一方で、これまで出展してきた展示会は関西圏で開催されるものが中心であり、関東エリアで実物をご覧いただける機会がなかったため、今回「ジャパントラックショー 2026」への出展を決定いたしました。





第7回関西物流展出展ブース





■「第7回関西物流展」では300名以上が来場

4月に行われた関西物流展ではCHAOYANGトラックタイヤの実物を展示し、タイヤの特長やコスト削減のポイントについて営業担当が直接ご説明いたしました。実際に展示会でタイヤに触れていただいた企業様からは見積りや注文を多くいただいております。今回も当社が取り扱うCHAOYANGトラックタイヤ全14種類のトラック用タイヤを一堂に展示いたします。関東エリアをはじめ、全国の物流・運送企業様にCHAOYANGトラックタイヤの品質やコストメリットを知っていただく機会となることを期待しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。









◆展示会概要

イベント名：ジャパントラックショー 2026

会期 ：2026年5月14日(木)～5月16日(土)

時間 ：10:00～18:00(※最終日のみ17:00まで)

会場 ：パシフィコ横浜

ブース番号：B-32









◆株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

https://www.yorozubutsuryu.com/