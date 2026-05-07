【若手歯科医師の「早期就活」トレンドが加速】過去最多の4月来場数を記録！歯科医師向け合同就職説明会「MEETUP」を東京・大阪の2会場で開催

株式会社クオキャリア

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、歯科医師のための合同就職説明会「MEETUP（ミートアップ）(https://www.webqua.jp/meetup)」を、4月に東京（19日：ベルサール汐留）・大阪（26日：コングレコンベンションセンター）の2会場で開催いたしました。

【開催実績】

■東京会場

日時：4月19日（日）

場所：東京（ベルサール汐留）

来場人数：237名（うち研修医158人）

出展医院数：43医院

■大阪会場

日時：4月26日（日）

場所：大阪（コングレコンベンションセンター）

来場人数：131名（うち研修医69人）

出展医院数：30医院

4月開催として過去最多の来場数を更新

本イベントはこれまでも、求人歯科医院と求職歯科医師のより良いマッチングの場を提供するべく数多く開催してまいりました。今回も両会場ともに盛況となり、4月開催において過去最多の来場者数を記録しました。

また、来場者のうち臨床研修歯科医の人数も4月開催において過去最多となり、就職意欲の高い求職層へ幅広くアプローチできる貴重な機会となりました。

加速する就活早期化の波により、若手歯科医師採用のあり方も大きく変化しつつあります。本イベントは、将来の医院運営の核となる「意欲的な若手層」とのマッチングのための戦略的な最前線となりました。当日の活況から、こうしたスピード感への対応が、今後の採用成功の鍵となることがうかがえます。

「良質なマッチング」を後押し、見学予約へ直結する「決定力」を発揮

本イベントでは、売り手優位が続く歯科労働市場において医院に高い採用効果をもたらすため、さまざまな取り組みを行いました。医院と求職者が直接対話できる出展ブースはもちろん、求職者が各医院の特徴を効率よく理解できるよう、プレゼンタイムも用意。加えて、就職活動の「次のステップ」である医院見学を促進するキャンペーンも実施しました。

その結果、両会場において多くの医院で見学予約につながりました。歯科業界の採用活動における即効性のあるソリューションとして、「MEETUP」の重要性が一層高まっています。

《参加者の声（一部抜粋）》

■求職者

・さまざまな歯科医院が集結していて効率的に情報収集できた

・ブース内で見学予約ができて手間が省けた

・将来の歯科医師像が具体的になり、キャリアプランの参考になった

・「職場環境」や「やりがい」をリアルに感じられた

■出展医院

・来場者が多く、会場が活気にあふれていた

・モチベーションの高い求職者が多くいた

・地方から参加している方もいて、意欲を感じた

・たくさんの医院見学予約を獲得できた

当社では、今後も以下の日程で「MEETUP」を開催する予定です。さらに精度の高いマッチングを実現できるよう、今回のイベントの結果や評価を踏まえながら、新たな企画も盛り込んでブラッシュアップしてまいります。

【2026年度「MEETUP」開催情報】※予定は変更となる場合があります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105996/table/76_1_16b90d7a14318a52c44ddc1f63004b1b.jpg?v=202605070351 ]■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

●SNS公式アカウント

＜歯科衛生士向け＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer

・LINE https://lin.ee/IZoPsO8

＜歯学部生向け＞

・Instagram https://www.instagram.com/brush_editor/

・LINE https://page.line.me/711nqkjv