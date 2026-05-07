ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、５月７日（木）から６月１１日（木）までの間、「父の日イベント」を開催します。 父の日の贈り物向けにメロンや桃などの旬の果物や焼き肉にピッタリなお肉、心と身体に染み渡るお酒、おつまみに最適なうなぎをはじめとした水産物など、ＪＡタウンでは全国各地の商品を取り揃えています。さらに、お父さんへの日頃の感謝の気持ちをお伝えいただける、父の日のメッセージカード付きの商品もご用意しています。 また、期間中先着1,000名様に「ＪＡタウンアプリ」からのご注文の際に使用できる300円分のクーポンをプレゼントします。

https://www.ja-town.com/shop/contents3/father.aspx

【ＪＡタウンアプリ限定300円クーポンプレゼントキャンペーン】

１．期 間 令和８年５月７日（木）～６月１１日（木） ２．内 容 ＪＡタウンアプリからのご注文時、父の日ギフト商品をご購入の際に使用できる300円分の クーポンを先着1,000名様にプレゼントいたします。 ※クーポンのご利用には、事前にＪＡタウンへの会員登録（無料）が必要です。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-town.com/shop/contents3/father.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown