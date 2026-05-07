韓国ドラマ『親切なソンジュさん』がChannel Kで配信開始！夫の不倫から始まる、いびつな四角関係と爽快な復讐ロマンス

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、夫の不倫によって人生を壊されたヒロインが復讐と再起に奮闘する爽快復讐ロマンス「親切なソンジュさん」ほか、憂鬱な気分も晴らしてくれる韓国コンテンツを新作から旧作まで取り揃え、本日5月7日(木)より、Prime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメChannel K」（以下「チャンネルK」）の会員を対象に配信いたします。

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■「親切なソンジュさん」：視聴はこちら(https://amzn.to/48KRNJi)

●夫の不倫相手は、ヒロインの“因縁の同級生”―!?

イルイルドラマではお馴染みの豪華キャストが集結！「親切なソンジュさん」

夫を支え続けた歳月は、すべて裏切りだった―。留学中の夫を献身的に支えた末に人生を壊されたヒロインが、復讐と複雑な四角関係の中で自らの人生を取り戻していく様子を描いた話題作「親切なソンジュさん」が、本日5月7日(木)より、チャンネルKにて全126話一挙配信を開始いたします。

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【あらすじ】

明るく前向きな性格で、留学中の夫に仕送りをして支えていたヒロインのソンジュ（シム・イヨン）。しかしある日、夫の不倫が発覚。その相手は、あろうことか自身の因縁の同級生・サンア（チェ・ジョンユン）だったのです。一方、妻との離婚を機に家を購入したソウ（ソン・チャンウィ）は、家を売る側であり、自分と同じく配偶者に裏切られた境遇のソンジュを不憫に思い、自身の会社に職員として採用します。しかし、そこにはソンジュの元夫とサンアの姿が…。さらに、ソウの元妻こそがサンアであるという衝撃の事実が判明。複雑すぎる因縁で結ばれた4人が、同じ職場で顔を合わせることになり―？

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【見どころ】復讐劇の女王シム・イヨンら、ベテラン俳優陣が集結！

ヒロイン・ソンジュを演じるのは、「輝け！きらびやかなボクヒの人生」などで主演を務めるシム・イヨン。裏切った夫への復讐と共に、等身大の女性として人生を切り拓く姿を見事に演じきっています。

さらに、ソンジュと惹かれ合うソウ役に「私の男の秘密」のソン・チャンウィ、執拗な嫌がらせを繰り返す悪女サンア役に「清潭洞＜チョンダムドン＞スキャンダル」のチェ・ジョンユン、そして裏切り者の夫・ナムジン役に「パイン：ならず者たち」のチョン・ヨンソプなど、イルイルドラマでお馴染みの実力派が集結しました。

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【注目ポイント】定番の復讐劇に加わる“一捻り”のスパイス

裏切りや復讐といった王道要素に加え、＜不倫相手の配偶者同士が惹かれ合う＞という予測不能な展開が本作の魅力。さらに＜出生の秘密＞を盾に不倫相手から結婚を強いられるサンアや、彼女の悪事に愛想を尽かし始めるナムジンなど、転機を迎えた男女が織りなす多層的な人間模様から目が離せません。

四角関係の行方と爽快な逆転劇を、ぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「親切なソンジュさん」：視聴はこちら(https://amzn.to/48KRNJi)

●イ・ナヨン主演のヒーリングドラマから、話題のバラエティ・華流ドラマまで続々登場！

チャンネルKでは、復讐劇以外にもゴールデンウィーク明けの心に染みるヒーリングドラマや、人生逆転をかけた熱いバラエティなど、バリエーション豊富な新作を続々と配信開始しております。

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■「パク・ハギョンの旅行記」：視聴はこちら(https://amzn.to/4wfNqzW)

「ロマンスは別冊付録」のイ・ナヨンが、ふらりと旅に出る国語教師を演じる癒やしの物語。旅先で出会う個性豊かな人々として、「D.P. -脱走兵追跡官-」のク・ギョファンや、日本でも活躍するシム・ウンギョンら豪華ゲストが登場し、日常を忘れる穏やかなひとときを届けます。

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■「ペク・ジョンウォンのレ・ミゼラブル」：視聴はこちら(https://amzn.to/4d9lXai)

さらに、韓国の国民的料理研究家ペク・ジョンウォンが贈る、本気の人生再生サバイバルも登場。様々な事情を抱えた挑戦者たちが、一流シェフ軍団のもとで料理人を目指し、スパルタ式ミッションに挑みます。どん底からの＜人生逆転＞をかけた熱い人間ドラマに注目です。

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■「特殊部隊～栄光の青春～」：視聴はこちら(https://amzn.to/4uTaCCT)

また、「プラチナの恋人たち」で絶大な人気を誇るヤン・ヤン主演の華流ドラマも配信開始。協調性ゼロの優等生が、厳しい訓練と仲間との絆を通じて真の軍人へと成長していく、胸が熱くなる青春ストーリーをお見逃しなく。

最新の韓国ドラマからバラエティ、華流ドラマまで、厳選されたアジアコンテンツをお届けするチャンネルKで、豊富なラインナップの中から、あなたの日常を彩るお気に入りの一作を見つけてみませんか？

●チャンネルＫについて

「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意！」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん！「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ONE：ハイスクールヒーローズ」、「我が家～嘘のかけら～」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも7日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

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