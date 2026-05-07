【Pasco】2026年5月の新商品売れ筋ランキング

敷島製パン株式会社■第5位 ふんわりスティック ベルギーチョコ ４本入

ベルギーチョコを使用したクリームを生地に折り込んで、しっとりと甘い味わいに焼き上げました。4本入です。

■第4位 ふんわりホイップシフォン 塩キャラメル

別立てのふんわりしたシフォンケーキに、塩キャラメルのホイップクリームを入れました。

■第3位 国産小麦 もちっとどら焼き ２個入

国産小麦100％のもちっとしたどら焼き生地に、北海道十勝産小豆の粒あんを合わせました。ほどよい甘さの生地が粒あんの風味を引き立て、満足感のある味わいに仕上げています。

■第2位 たっぷりホイップロール いちご

柑橘風味のブリオッシュ生地に､なめらかで口どけの良いいちごホイップクリームをたっぷりはさみました。

■第1位 ホイップメロンパン 北海道メロン

人気のホイップメロンパンシリーズの新商品です。北海道産赤肉メロンの加糖メロン果汁入りビスケット生地をトッピングし、北海道産赤肉メロンのピューレ入りホイップクリームをたっぷり入れました。

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）