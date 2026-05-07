岩根事務所／有限会社熊本経営労務センターは、社労士・弁護士・税理士など、企業の人事・労務支援に関わる士業向けクラウドサービス「PROSTEP（プロステップ）」を、2026年5月7日に正式リリースいたします。 PROSTEPは、中小企業における人事評価制度や昇給制度の整備を、士業が顧問先に提案・導入・運用しやすくするためのクラウドサービスです。 評価基準や職務内容、昇給・処遇につながる考え方を整理し、企業が社員に対して「なぜこの評価なのか」「なぜこの昇給なのか」を説明しやすい仕組みづくりを支援します。 また、士業が何社の顧問先企業に対してPROSTEPを利用しても、月額費用は変わりません。これにより、既存顧問先への追加提案、新規顧問契約の獲得、顧問料アップにつながる付加価値サービスとして活用できます。 正式リリースにあたり、限定100社を対象に、通常「月額55,000円(税込)・初期導入費110,000円(税込)」のところ、「月額33,000円(税込)・初期導入費0円」で利用できるリリース記念キャンペーンを実施いたします。さらに、登録から1年間のサポート体制もサービスとして提供します。

開発の背景

近年、中小企業においても、社員の定着、採用力の向上、賃上げへの対応、組織づくりの観点から、人事評価制度や賃金制度の見直しが重要な経営課題となっています。 一方で、多くの中小企業では、評価や昇給の基準が明確に整備されておらず、経営者や管理職の経験や感覚に依存した運用になっているケースも少なくありません。 その結果、社員からは、 「何を頑張れば評価されるのかわからない」 「昇給の理由が見えにくい」 「評価に納得感を持ちにくい」 といった不満や不安が生じやすくなります。 また、社労士をはじめとする士業にとっても、人事評価制度や昇給制度の提案は、顧問先に対して大きな価値を提供できる領域である一方、制度設計や資料作成、運用支援にかかる負担が大きく、商品化しにくいという課題がありました。 PROSTEPは、こうした課題を解決し、士業が人事評価・昇給制度の提案を顧問サービスの一部として提供しやすくすることを目的に開発されました。

PROSTEPとは

PROSTEPは、士業が顧問先企業に対して、人事評価制度や昇給の仕組みを提案・導入・運用しやすくするためのクラウドサービスです。 評価項目、職種・役職ごとの基準、職務内容、成長ステップ、昇給・処遇につながる考え方などをクラウド上で整理し、顧問先企業の状況に合わせて活用できます。 これにより、企業は人事評価制度を単なる書類やExcel管理で終わらせるのではなく、継続的に運用できる仕組みとして整備することが可能になります。 また、士業にとっては、既存顧問先への追加提案、新規顧問契約のきっかけづくり、顧問料アップにつながる付加価値サービスとして活用できます。 PROSTEPは、士業が複数の顧問先企業に対して活用しても、月額費用は変わりません。そのため、導入先が増えるほど、士業事務所にとって収益性の高いサービスメニューとして展開しやすくなります。

PROSTEPの主な特徴

1. 人事評価制度を顧問先に提案しやすい形で整理

評価項目や職務内容、役職ごとの期待値を整理し、顧問先企業に合わせた人事評価制度の設計を支援します。 士業が毎回ゼロから資料を作成するのではなく、PROSTEPを活用することで、提案・導入・運用の流れを標準化しやすくなります。

2. 昇給・処遇の説明に活用できる

社員評価と昇給・処遇の考え方を整理することで、企業が社員に対して評価結果や昇給理由を説明しやすくなります。 「なぜこの評価なのか」「なぜこの昇給なのか」を可視化し、社員の納得感向上につなげます。

3. 士業の顧問価値向上を支援

PROSTEPは、社労士・弁護士・税理士など、人事顧問を担う士業が、顧問先に対してより経営に近い支援を行うためのサービスです。 労務相談や手続き業務に加えて、人事評価制度や昇給制度の整備を提案することで、顧問先への提供価値を高めることができます。

4. 顧問先企業数が増えても月額費用は変わらない

PROSTEPは、士業が複数の顧問先企業に対して利用しても、月額費用は変わりません。 そのため、既存顧問先への追加提案や、新規顧問先への導入提案を行いやすく、事務所の新たな収益源として展開できます。

5. 制度を作って終わりにせず、運用を支援

人事評価制度は、作成して終わりではなく、運用しながら改善していくことが重要です。 PROSTEPでは、クラウド上で評価基準や制度内容を管理することで、制度の見直しや継続的な改善にも対応しやすくなります。

想定する利用者

PROSTEPは、以下のような士業の方を主な対象としています。 ● 顧問先に対して人事評価制度や賃金制度の提案を行いたい社労士 ● 人事・労務領域の支援メニューを拡充したい士業 ● 既存顧問先への追加提案や顧問料アップを目指したい士業 ● 新規顧問契約のきっかけとなる提案メニューを持ちたい士業 ● 中小企業の組織づくりや人材定着を支援したい専門家 ● 人事評価制度を商品化し、継続的なサービスとして提供したい事務所

顧問先企業への提供価値

PROSTEPを活用することで、顧問先企業は評価や昇給の基準を整理し、社員に説明しやすい人事制度を構築しやすくなります。 特に中小企業では、評価制度が未整備であったり、制度はあっても運用が定着していなかったりするケースが多くあります。 PROSTEPは、こうした企業に対して、士業が伴走しながら、実際に運用できる人事評価制度づくりを支援するための基盤となります。

リリース記念キャンペーンについて

PROSTEPの正式リリースを記念し、限定100社を対象とした特別キャンペーンを実施いたします。 通常料金は、月額55,000円(税込)、初期導入費110,000円(税込)ですが、キャンペーン期間中は、限定100社に限り、月額33,000円(税込)、初期導入費0円でご利用いただけます。 また、登録から1年間のサポート体制もサービスとして提供します。 PROSTEPは、士業が何社の顧問先企業に対して利用しても、月額費用は変わりません。 そのため、顧問先への導入提案を重ねることで、事務所の新たな収益メニューとして展開しやすい点が特徴です。

代表コメント

中小企業にとって、人事評価や昇給の仕組みは非常に重要なテーマです。 しかし実際には、「どのように評価すればよいかわからない」「社員に昇給の理由を説明しづらい」といった悩みを抱えている企業が多くあります。 一方で、社労士をはじめとする士業の先生方にとっても、人事評価制度の提案は顧問先に大きな価値を提供できる領域でありながら、制度設計や運用支援の負担が大きく、継続的なサービスとして提供しにくいという課題がありました。 PROSTEPは、そうした課題を解決し、士業の先生方が人事評価と昇給の「説明できる仕組み」を顧問先に提供するためのクラウドサービスです。 士業が顧問先企業の成長により深く関わり、企業側も社員に対して納得感のある評価・昇給を行えるよう、PROSTEPを通じて支援してまいります。 岩根事務所／有限会社熊本経営労務センター 特定社会保険労務士／代表取締役 岩根 翔

サービス概要

サービス名：PROSTEP（プロステップ） 正式リリース日：2026年5月7日 サービスURL：https://prostep.plus/ 資料請求・お問い合わせ：https://prostep.plus/contact/ 対象：社労士・弁護士・税理士など、人事・労務支援に関わる士業 内容：人事評価制度・昇給制度の提案、導入、運用を支援するクラウドサービス 通常料金：月額55,000円(税込)、初期導入費110,000円(税込) リリース記念キャンペーン：限定100社 月額33,000円(税込)、初期導入費0円 キャンペーン特典：登録から1年間のサポート体制をサービス提供 特徴：士業が複数の顧問先企業に利用しても月額費用は変わりません

事務所概要

https://prostep.plus/ https://prostep.plus/contact/

事務所名：岩根事務所／有限会社熊本経営労務センター 代表：特定社会保険労務士／代表取締役 岩根 翔 所在地：〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯3丁目2番30号 電話番号：096-365-8801 FAX：096-365-8802 営業時間：9:00～18:00（土日・祝日休み） 対応エリア：熊本を拠点に全国対応 URL：https://iwaneoffice.co.jp/ お問い合わせ：https://iwaneoffice.co.jp/contact/

主な業務内容

岩根事務所／有限会社熊本経営労務センターでは、企業の労務管理・人事制度構築・給与計算・労働保険事務・社員研修など、企業経営を人事労務面から幅広く支援しています。 主な業務内容は以下の通りです。 ●労務管理全般の相談・指導 ●労務監査および労務決算 ●人事制度構築および運用サポート ●人事評価制度支援 ●就業規則、賃金規程等の作成・改定 ●社会保険・労働保険の手続代行 ●助成金の申請・手続代行 ●給与・賞与計算代行 ●給与適性診断 ●労働保険事務組合 ●事業主の労災保険特別加入 ●社員研修・人材育成 ●TCS認定コーチによるコーチング研修 ●翔熊会の運営 ●企業の成長に関する各種サポート

本件に関するお問い合わせ

岩根事務所／有限会社熊本経営労務センター PROSTEP担当 お問い合わせフォーム：https://prostep.plus/contact/ 事務所サイト：https://iwaneoffice.co.jp/

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