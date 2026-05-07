【 埼玉県 × eiicon 】『渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム「Canvas」』2026年度参加企業の募集を開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、埼玉県が推進するオープンイノベーション拠点「渋沢ＭＩＸ」におけるオープンイノベーションプログラム『Canvas（キャンバス：以下、本プログラム）』の2026年度参加企業の募集を開始しました。

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/

昨年度の本プログラムでは、埼玉県内企業と全国企業の共創により15件の共創プロジェクトを創出。

実証・事業化に向けた取り組みが進展し、成果発表の場では複数の事業化検討案件が生まれるなど、埼玉発の新規事業創出を加速させています。

eiiconは、本プログラムを含む、埼玉県「オープンイノベーション創出・促進事業業務（以下「本業務」）」昨年度の運営を高く評価いただき、今年度も引き続き受託運営してまいります。2年目となる2026年度は昨年度の知見・成果を活かし、より実践的かつ事業化に近い支援体制を強化。オープンイノベーション支援のリーディングカンパニーとして、本プログラムの設計・運営・伴走支援を担い、企業の新規事業創出および共創プロジェクトの創出・推進を支援してまいります。

埼玉県 × eiicon 渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』

埼玉県内の企業の皆さまと全国の企業とのマッチングによる共創を目指します！

■埼玉県 × eiicon 『渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム「Canvas」』

埼玉県内の企業と全国の企業による共創プロジェクトを組成し、事業化に向けた支援を実施します。

＜参画メリット＞

自社課題の整理、マッチングサポート（オープンマッチングプログラム：応募受付中）

事業の実施に際し、自社の強みや課題整理、共創テーマのブラッシュアップのためのサポート

1プロジェクト最大500万円の支援金（インキュベーションプログラム：8月上旬より募集開始）

事業化を加速し、設定したテーマを実現するために必要な実証等に充てられる支援金を支給

プロジェクトの実現に向けた各種支援（インキュベーションプログラム：8月上旬より募集開始）

コンサルティング等の伴走支援で事業化をサポート

必要に応じて専門家によるメンタリングなど円滑に事業化へ進むように支援





渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」

プログラム詳細、プログラム参加エントリー https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/(https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/)





□「プログラム説明会＆トークセッション・新規事業セミナー」

渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」実施にあたり、

本事業の説明と過年度参加企業によるトークセッション、さらにオープンイノベーションをわかりやすくお伝えするセミナー・ミニワークショップを開催します。

＜開催目的＞

・プログラムの全体像から具体的な進め方まで一度に理解可能

・過年度参加企業によるリアルな成功・苦労事例を共有

・新規事業開発の専門家による実践的セミナー

・その場で活かせるワークショップ形式

・ネットワーキング機会の提供

＜参加対象＞

・全国の大企業および中堅・中小企業およびスタートアップ（特に埼玉県内企業）

渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」

プログラム説明会＆新規事業創出セミナー・ワークショップ

2026年5月18日（月）14:00～17:00（受付開始 13:30）

渋沢ＭＩＸ（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心5階）

※JRさいたま新都心駅東口直結

※第１部のみ、当日オンライン配信あり

参加費：無料（事前申込制）

主催：埼玉県（第1部）、 株式会社eiicon、JOIRA（第2部）

参加申込： https://forms.gle/CojakUuMppdFYfpk6(https://forms.gle/CojakUuMppdFYfpk6)

※締切 2026年5月15日（金）

内容：

＜第1部＞

・『渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」』プログラム説明

・過年度参加企業によるトークセッション（登壇：株式会社協同商事 × 株式会社ビオック）

＜第2部＞

・新規事業創出セミナー

（一般社団法人日本オープンイノベーション研究会（JOIRA）代表理事 成富一仁氏）

・ミニワークショップ（エントリー実践編）

※当日までに変更となる場合がございます

■今後のスケジュール ※変更となる場合がございます

5月1日 開催発表

5月18日 プログラム説明会＆新規事業創出セミナー・ワークショップ

【オープンマッチングプログラム】

5月1日 一次募集開始

5月31日 応募締め切り

6月中旬 テーマ掲載企業採択通知

7月下旬 パートナー企業説明会

7月下旬～12月上旬 二次募集期間

6月中旬～2027年1月末 テーマ設定・テーマ掲載・マッチング支援期間

※採択となる募集時期によって支援期間は異なります

【インキュベーションプログラム】

7月下旬 インキュベーションプログラム説明会

8月上旬～8月下旬 プログラム参加プロジェクト募集

9月下旬 採択プロジェクト決定・通知

10月上旬 キックオフ＠渋沢ＭＩＸ（オフライン）

10月中旬～2027年1月末 伴走支援期間

2027年2月～3月頃 成果発表会





渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」

プログラム詳細、プログラム参加エントリー https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/(https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/)

■埼玉県 × eiicon「オープンイノベーション創出・促進事業」

埼玉県では、「オープンイノベーションの創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の３つのコンセプトを掲げ、令和７年７月にオープンした県内初のイノベーション創出拠点『渋沢ＭＩＸ』を中心に、様々な企業や人の出会い・交流を促し、化学反応を起こしてイノベーションを創出することで、県内経済の活性化を図っています。

埼玉県 × eiicon「オープンイノベーション創出・促進事業」は、埼玉県内の企業と全国の企業による新たな共創を推進し、埼玉県におけるイノベーション創出のためのエコシステム構築を目指します。

※『渋沢ＭＩＸ』：

約500もの企業の創立に携わった埼玉県出身の偉人である渋沢栄一翁が、適切な人をマッチングすることで企業を成長に導いたことに倣い、人々が出会い、つながり、共創することで新たなイノベーションが創出される場を目指し、様々な取組を展開しています。

参考記事（昨年度特集記事）：

埼玉発・15の共創プロジェクトが集結！渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」

【#1】――丸文、BHQ、リンテック 【#2】――浜屋、エアデジタル、ワエストロ

【#3】――マツダ、ロッテ、ミチ 【#4】――SHIN LOCAL、SAL、さかなと

【#5】――Agnavi、ENgaWA、協同商事

https://tomoruba.eiicon.net/articles/series/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%EF%BC%AD%EF%BC%A9%EF%BC%B8%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%8CCanvas%E3%80%8D?page=1

□本業務、本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

埼玉県×eiicon オープンイノベーションプログラム運営事務局（運営：株式会社eiicon）

Mail： saitama-oi（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。