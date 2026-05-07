阪神タイガース女性ファン「TORACO」向け推し活グッズ “TORACO飾れる収納ボックス” 受注販売開始！アスカネットがOEM提供

株式会社アスカネット

株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上大吉朗、広島県広島市、東証グロース 銘柄コード：2438、以下：アスカネット）は、プロ野球球団阪神タイガースの女性ファン向けイベント「TORACO DAY 2026」企画に合わせ、推し活グッズ『TORACO飾れる収納ボックス』のOEM製造・提供を開始いたしました。本商品は、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP(https://shop.hanshintigers.jp/)にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で受注販売されます。

「収納する」から「魅せる」へ。推し活ニーズに応える新提案

才木浩人選手・近本光司選手

近年、スポーツファンの間で“推し活”文化が広がる中、推し活グッズを「保管する」だけでなく「飾って楽しむ」ニーズが高まっています。

本商品は、女性ファン向けイベント“TORACO DAY 2026 ＠阪神甲子園球場”(https://hanshintigers.jp/toraco/)の世界観を取り入れた特別デザインを採用し、収納とディスプレイの両立を実現しました。

TORACO DAY 2026 限定デザイン、全22選手展開

才木浩人選手・近本光司選手

『TORACO飾れる収納ボックス』は、カラフルでポップなペイントデザインが特徴のTORACO DAY限定ビジュアルを使用。全22選手分のラインナップから“推し選手”を選べる仕様となっており、ファン一人ひとりの楽しみ方に寄り添います。

こんな方におすすめ

・推し選手のグッズを大切に保管しながら、見える形で楽しみたい方

・“推し活”をもっと自分らしく、おしゃれに楽しみたい方

・阪神タイガースファンとして、特別感のある限定アイテムを手に入れたい方

商品の特徴

- A5サイズで扱いやすいコンパクト設計の収納ボックス- 小物・阪神タイガースグッズの収納に最適- 外側から内側まで統一された“推し”選手デザイン- “しまう”と“魅せる”を両立した推し活仕様森下翔太選手

ボックスの外側から内側まで、推し選手ごとのデザインで、“しまう”も“魅せる”も楽しめる、推し活仕様に仕上げました。

ポップで自由に飛び散るペイントデザインは、TORACO DAY 2026限定仕様です。

商品概要

商品名：TORACO飾れる収納ボックス

販売期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

価格：税込9,900円

展開：全22選手デザイン

販売方法：阪神タイガース公式オンラインショップ T-SHOP(https://shop.hanshintigers.jp/)にて受注販売

アスカネットは今後も、スポーツ・エンターテインメント領域におけるファン体験価値の向上を目的に、OEM製造を通じた商品開発を推進してまいります。

【サービス提供】 株式会社阪神タイガース

公式オンラインショップ ： https://shop.hanshintigers.jp/

所在地 ： 〒663-8152 西宮市甲子園町2-33

球団設立 ： 1935年12月10日

代表者 ： 代表取締役社長 粟井一夫

事業内容 ： プロ野球興行、物品販売及びサービスの提供

【TORACO飾れる収納ボックス 製造】 株式会社アスカネット

企業HP ： https://www.asukanet.co.jp

所在地 ： 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-28-14

設立 ： 1995年7月6日

資本金 ： 4.9 億円

代表者 ： 代表取締役社長 村上大吉朗（むらかみだいきちろう）

事業内容 ： フォトブック事業、フューネラル事業、空中ディスプレイ事業

※ 本リリース記載の社名・製品名等は、株式会社阪神タイガース・株式会社アスカネットの商標または登録商標です。