VTuber事業プロデューサー金井が聖学院中学校・高等学校、女子聖学院中学校・高等学校で特別講演を実施

株式会社uyet

VTuberやIPコンテンツを通じて、日本と世界をつなぐ新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet（ユエット）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梶田大樹）で代表プロデューサーを務める金井洸樹が、2026年2月6日に聖学院中学校高等学校・女子聖学院中学校高等学校で特別講演を実施しました。

当日は、同校の生徒の皆様に向けて、クリエイターエコノミー市場の現状やVTuberビジネスの仕組み、エンタメ業界におけるキャリアの可能性について講演を行いました。

実施の経緯

聖学院中学校・高等学校、女子聖学院中学校・高等学校では、かねてより教育を通したDX推進に注力しており、2025年には同校において、番組制作を通してテクノロジーとマネジメントを学ぶ課外探究活動「VTuberプロジェクト」が発足しました。

そうした背景から、VTuber・IPビジネスにおいて数多くのプロジェクトを手がけてきた当社代表プロデューサーの金井の専門性や知見を教育現場に活かしたいとの声がきっかけで、今回の講演が実現しました。

当日の講演内容

当日の講演では、「クリエイターエコノミー市場」をテーマに、以下の内容について解説しました。

・クリエイターエコノミー市場の成長とトレンドの変遷

・VTuber・IPビジネスの仕組みと収益構造

・エンタメ業界における仕事の種類とクリエイターの多様な働き方

・昨今話題となったコンテンツに対する金井独自の視点による考察

また、講演後の質疑応答では多くの生徒から活発な質問が寄せられ、業界への理解を深める有意義な時間となりました。

聖学院中学校・高等学校、女子聖学院中学校・高等学校について

米国の宣教師H・H・ガイ博士が1903年(明治36年)に設立した神学校を母体に、1906年(明治39年)、石川角次郎を初代校長とする中学校を開校。キリスト教精神に根ざした「唯一無二の人間教育」を目指しており、一人ひとりの生徒を大切にし、個性と才能を伸ばす「オンリーワン」教育を実践しています。

女子聖学院は1898年に来日した米国プロテスタント教会の婦人宣教師バーサ・F・クローソンによって、1905年東京築地の地に創立しました。本校は「自らの賜物を用いて他者と共に歩み、社会に貢献する人」を育むため、「キリスト教教育」を土台として「GlobalArts教育」と「Experiential Learning」の3つの柱を教育の柱としています。120年余りの歴史の中で揺るぎない土台を大切にしながら、時代の流れに寄り添い、未来を見据えた柔軟な教育を実践しています。

登壇者紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。

現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ“商い”が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://x.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact