松本市と「上高地の管理運営体制構築の研究に関する連携協定」を締結 〜テクノロジーを活用し自然保護と持続可能な観光利用の両立を目指す〜

松本市と「上高地の管理運営体制構築の研究に関する連携協定」を締結 〜テクノロジーを活用し自然保護と持続可能な観光利用の両立を目指す〜