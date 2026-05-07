生まれ育った街へ、恩返しを形に。金融教育絵本を小平市の全小学校・学童クラブへ寄贈（計64冊）

合同会社サニーサイドジャパン

金融教育絵本『とうしかきんちゃんとくまったぱそこんたろう』を制作した合同会社サニーサイドジャパン（代表：金ちゃん）は、2026年3月下旬、出身地である東京都小平市にて、全小学校（19校）へ各1冊、学童クラブへ45冊の寄贈を行いました（計64冊）。

- 寄贈日：2026年3月19日（小学校分）／3月25日（学童クラブ分）- 寄贈先：東京都小平市 全小学校（19校）／学童クラブ（45拠点）- 寄贈冊数：計64冊- 活用方法：設置のみ（イベント実施なし）

【寄贈冊数：計64冊】小平市へ寄贈した絵本

金融教育絵本 計64冊（小学校19冊／学童クラブ45冊）【寄贈の受領書】小平市役所で受領いただいた書類小学校分（3/19）／学童クラブ分（3/25）の受領書

本取り組みは、子どもたちが物語を通じて「お金の考え方」や「将来の選択」に自然に触れられる環境づくりを目的としています。

絵本は各施設の運用に沿って配架され、読み聞かせ等のイベント実施は予定せず、設置のみで活用可能です。寄贈は小平市役所（学務課）にて、市の受領手続きに沿って受領いただきました。（3月19日：小学校分／3月25日：学童クラブ分）

＜寄贈概要＞

・寄贈日：2026年3月19日（小学校分）

3月25日（学童クラブ分）

・寄贈先：東京都小平市 全小学校（19校）

学童クラブ（45拠点）

・寄贈冊数：計64冊活用方法：設置のみ（イベント実施なし）

・寄贈者：合同会社サニーサイドジャパン（代表：金ちゃん）

・寄贈物：金融教育絵本『とうしかきんちゃんとくまったぱそこんたろう』

【取り組みの背景】

物価上昇や将来不安が語られる時代において、「お金の知識」は大人になってから急に必要になる一方、学校教育や家庭の中で体系的に学ぶ機会は多くありません。

本絵本は、子どもが無理なく読み進められるストーリーの中で、お金の扱い方・考え方・将来の選択に触れられるよう構成されています。

「難しいことを“難しいまま”伝えるのではなく、日常の選択として腹落ちさせる」ことを狙い、地域の子どもたちへ届ける活動を進めています。

【絵本の内容】

主人公・金ちゃんが冒険を通して「お金の原理」「投資の考え方」「大切な人を守る力」について学んでいく物語です。

子どもたちが楽しみながら自然と“お金の感覚”を身につけられるよう、パソコン太郎さんの制作チーム（パソコン太郎さん、パソコン絵美太さん、パソコン事務子さん）とともに、約8カ月間の打ち合わせを重ね完成しました。

タイトル：とうしかきんちゃんとくま ったぱそこんたろう（パソコン太郎夢絵本・外伝 職育シリ ーズ第 6 弾）

発売日：2025年10月4日（土）投資の日

販売場所：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4911082151?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_VFD7VBTKV9V22ZZN885X&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_VFD7VBTKV9V22ZZN885X&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_VFD7VBTKV9V22ZZN885X&bestFormat=true)

価格：1,000円（税込1,100円）

【コメント】

金ちゃん：小平市は僕の原点です。子どもたちが“お金の話”を自然に始められるきっかけになれば嬉しいです。

パソコン太郎：職業の絵本を作り続けて感じるのは、子どもは“知らないだけ”で可能性を狭めてしまうということです。この絵本が、未来の選択肢を増やす一冊になればと思います。

【金ちゃんについて】

起業家・投資家。サラリーマン時代に過労で鬱を経験し、脱サラを決意。副業と投資で資産を築いた一方で、詐欺被害や税務調査など数々の困難も経験。

現在は、終わらない大人の夏休みということで

「万年夏休み」の自由な暮らしを実現しつつ、自身の失敗と経験をもとに金融教育を広める活動を行っています。「お金の知識がないばかりに夢を諦める人を減らしたい」その使命感が本書誕生の背景にあります。

【プレスリリースについてお問い合わせ】

お金の勉強絵本寄贈プロジェクト（担当：小山）

Mail: sunnysidejapan.publicrelations@gmail.com

提供可能素材：表紙画像／寄贈写真／受領書画像

取材対応：オンライン（10～15分）可／メール優先

取材ご検討の方へ

本件に関する取材、代表インタビュー、書籍紹介なども随時受け付けております。

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