格安マンスリーレンタカー専門店、カルノリレンタカーが大阪府15店舗目となる『大阪守口店』を5月7日にオープン

カルノリレンタカー株式会社

カルノリレンタカー大阪守口店は、2026年5月7日にオープンした格安マンスリーレンタカー店です。カルノリレンタカーはマンスリー・ウィークリーレンタカー専門の会社として、ここまでノウハウと実績を蓄積してきました。大阪守口店でもお客さまに喜んでいただくことを第一として参ります。

カルノリレンタカー大阪守口店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/osaka/moriguchi/

● 住所：〒570-0042 大阪府守口市寺方錦通1-13-6

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/8npSYE7bCDrmNzf26

● アクセス：京阪本線・大阪モノレール線の門真市駅から車で約6分。大阪メトロ長堀鶴見緑地線の門真南駅から車で約9分。無料送迎あり。

● 電話番号：050-1784-1510

● 営業時間：10:00～19:00（定休日：毎週水曜日/第一第三火曜日）

● LINE：https://lin.ee/DqjPIjG

カルノリレンタカー大阪守口店の特徴１.：1日～／1週間～／1ヶ月～の長期利用が可能

カルノリレンタカーは、マンスリーレンタカー・ウィークリーレンタカー専門として実績とノウハウを積み重ねてきた格安レンタカー会社です。「1ヶ月単位で車が必要」「数週間だけ車を使いたい」といったニーズに特化したサービス設計により、長期利用のお客さまから高い支持を得ています。

大阪守口店では、長期レンタルを軸としながら、大阪市内へのアクセスや京阪エリアの観光・ビジネス利用といった短期利用にも幅広く対応しています。淀川沿いのドライブや、大阪城・USJ方面へのお出かけ、京都・奈良への小旅行の移動手段としても、格安料金でご利用いただけます。

門真市駅・門真南駅から無料送迎あり

京阪本線・大阪モノレール線「門真市駅」および大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南駅」より無料送迎サービスをご用意しております。電車でお越しのお客さまも、駅からスムーズに店舗までご案内いたしますので、安心してご利用ください。

守口市内はもちろん、門真市、大阪市旭区・鶴見区・都島区、さらには寝屋川市や東大阪市など、北河内・大阪市東部エリアでレンタカーをお探しの方は、ぜひカルノリレンタカー大阪守口店をご利用ください。

長期利用にも最適

車での送迎が難しいマンスリー・ウィークリー契約のお客さまにとっても、門真市駅・門真南駅からの無料送迎サービスがあるので安心。公共交通機関でご来店いただいた後も、スムーズにレンタカーをお引き渡しできます。ビジネスでの長期滞在や出張、帰省・引っ越し時の代車、車検中の代替車両としても、ストレスなくご利用いただけます。

カルノリレンタカー大阪守口店の特徴２.：軽自動車から普通車まで格安でレンタルできる

カルノリレンタカーは軽自動車を中心とした格安レンタカーを提供しています。価格の安さは日本トップクラスです。徹底した業務効率化、組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターさまを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除しています。その結果、お客さまに喜んでいただける価格が実現できています。

料金は以下からご確認ください。

https://karunori-car.com/price/

カルノリレンタカー大阪守口店の特徴３.：格安でも高品質｜Googleの口コミで高評価を多数獲得

カルノリレンタカーは格安レンタカーですが『安かろう悪かろう』は徹底排除しています。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいですが、それ以外の『接客サービス』には日本一力を入れて取り組んでいます。その結果、Googleの口コミにおいて、お客さまから高評価な口コミを多数いただいています。

大阪市内（旭区・鶴見区・都島区・城東区など）や、北河内エリア（守口市・門真市・寝屋川市・大東市）、さらには東大阪市・八尾市などでレンタカーをお探しの方は、ぜひカルノリレンタカー大阪守口店をご利用ください。

カルノリレンタカー大阪守口店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/osaka/moriguchi/

● 住所：〒570-0042 大阪府守口市寺方錦通1-13-6

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/8npSYE7bCDrmNzf26

● アクセス：京阪本線・大阪モノレール線の門真市駅から車で約6分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線の門真南駅から車で約9分。無料送迎あり。

● 電話番号：050-1784-1510

● 営業時間：10:00～19:00（定休日：毎週水曜日/第一第三火曜日）

● LINE：https://lin.ee/DqjPIjG

本件に関する問い合わせ先

カルノリレンタカー株式会社

お問い合わせ：https://karunori-car.com/contact/

mail：info@karunori-car.com

カルノリレンタカーのFCについて

FC加盟のご案内：https://karunori-car.com/fc/

最新の情報を配信しているLINE：https://line.me/ti/p/%40543gwyth

最新の情報を配信しているYouTube：https://www.youtube.com/@karunori/videos