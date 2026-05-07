5歳から変形菌に魅せられ、16歳で著書を出版した、異才の若手研究者を迎えて5月10日(日)に無料セミナー
サイエンスやビジネスの最前線を現場からライブ配信する「日曜朝最先端探訪シリーズ」(運営：サイアンスアカデミー・累積視聴2万人)では、2026年5月10日(日)に、幼少期から研究に没頭してきた、稀代の若手研究者をお招きし、無料オンラインセミナーを開催いたします。
16歳で出版した「世界は変形菌でいっぱいだ」(朝日出版)
脳も神経もないのに、迷路を解き、最短ルートを見つける――。
そんな「考えているかのような」振る舞いを見せる生命体、変形菌。
単細胞でありながら自在に形を変え、環境に応じて動き続ける。
講師の増井真那(ますいまな)さんは、5歳で変形菌に出会い、6歳から飼育、7歳から研究を開始。
16歳で著書を出版し、18歳で文部科学大臣表彰を受賞。
現在は慶應義塾大学大学院博士課程で研究を続ける、稀代の若手研究者です。
増井氏コメント：
変形菌はフシギで、美しく、カワイイ、とても魅力的な生物です。この変形菌たちと日々暮らしながら、変形菌の「自己と非自己を見分ける力」を解明し、さらに人間や生物にとって「自己」とは何なのかを理解することを目指しています。
出演：増井真那 出野泉花 冨田勝
■開催概要
日時 ： 2026年5月10日(日)午前8時50分開場
9時00分開始、10時15分終了
開催方法： Zoomウェビナー
対象者 ： 高校生から社会人まで、文系理系不問
参加費用： 無料
登録URL ： https://biolab62.peatix.com
【日曜朝最先端探訪シリーズ】
2021年から開催している人気の無料オンラインセミナーシリーズ。
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