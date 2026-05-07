サイエンスやビジネスの最前線を現場からライブ配信する「日曜朝最先端探訪シリーズ」(運営：サイアンスアカデミー・累積視聴2万人)では、2026年5月10日(日)に、幼少期から研究に没頭してきた、稀代の若手研究者をお招きし、無料オンラインセミナーを開催いたします。





16歳で出版した「世界は変形菌でいっぱいだ」(朝日出版)





脳も神経もないのに、迷路を解き、最短ルートを見つける――。

そんな「考えているかのような」振る舞いを見せる生命体、変形菌。

単細胞でありながら自在に形を変え、環境に応じて動き続ける。





講師の増井真那(ますいまな)さんは、5歳で変形菌に出会い、6歳から飼育、7歳から研究を開始。

16歳で著書を出版し、18歳で文部科学大臣表彰を受賞。

現在は慶應義塾大学大学院博士課程で研究を続ける、稀代の若手研究者です。





増井氏コメント：

変形菌はフシギで、美しく、カワイイ、とても魅力的な生物です。この変形菌たちと日々暮らしながら、変形菌の「自己と非自己を見分ける力」を解明し、さらに人間や生物にとって「自己」とは何なのかを理解することを目指しています。





出演：増井真那 出野泉花 冨田勝





■開催概要

日時 ： 2026年5月10日(日)午前8時50分開場

9時00分開始、10時15分終了

開催方法： Zoomウェビナー

対象者 ： 高校生から社会人まで、文系理系不問

参加費用： 無料

登録URL ： https://biolab62.peatix.com









【日曜朝最先端探訪シリーズ】

2021年から開催している人気の無料オンラインセミナーシリーズ。

3,000人のフォロワー、視聴者延20,000人の、日本最大級の教養系オンラインセミナーです。