日本人アーティストRujie、台湾・新北市の公益文化イベントに出演決定──社会性を伴う海外展開へ

株式会社R2

エンターテインメントの海外展開が「商業」から「社会性」へと広がりを見せている。株式会社R2（本社：東京都渋谷区）は、所属アーティストRujieが、2026年5月9日（土）に台湾・新北市で開催される公益文化イベント「孝親演唱會」に出演することをお知らせいたします。

日本人アーティストが「公益イベント」に出演

2026年5月9日、台湾・新北市政府内の多功能集會堂にて、親孝行をテーマとした公益イベント「孝親演唱會」が開催されます。

本イベントは、民間財団と行政が連携して実施される社会貢献型のコンサートであり、高齢者やボランティア団体などを対象とした招待制イベントとして運営されています。

今回、この舞台に日本人アーティストRujieの出演が決定しました。

商業ライブとは異なる「社会性を伴う文化交流」

本イベントは一般販売を前提とした商業ライブとは異なり、地域社会への還元を目的とした文化活動として位置づけられています。

そのため今回の出演は、単なる海外進出ではなく、

社会性を伴う文化交流への参加という意味を持ちます。

エンターテインメントの越境は次のフェーズへ

これまで日本人アーティストの海外展開は、フェスやライブなど商業イベントが中心でした。

一方で今回のような公益イベントへの参加は、エンターテインメントが社会的価値と接続し始めている流れの一端を示すものといえます。

Rujieの活動と今回の位置づけ

Rujieは音楽・モデル・表現活動を横断するアーティストとして活動しており、ジャンルを越えた表現領域を特徴としています。

今回の出演は、その活動領域を国外かつ公益領域へと広げるものとなります。

本出演を通じた今後の展開について

本出演においては、現地来場者の反応や文化的受容、公益イベントにおけるアーティストの役割などについても注視してまいります。

株式会社R2では、本出演を単なる海外公演としてではなく、社会性を伴う文化交流の一環として位置づけ、今後の活動に活かしていく方針です。

なお、本イベント終了後には、当日の様子や現地での反応をまとめたレポートの公開を予定しております。

■ イベント概要

イベント名：孝親演唱會

開催日：2026年5月9日（土）14:00～

会場：新北市政府多功能集會堂（台湾・新北市板橋区中山路一段161号3階）

主催：旺旺文教基金會、新北市政府（予定）

形式：招待制（一般販売なし）

※本イベントは招待制のため、一般向けのチケット販売はございません。

■ アーティストプロフィール

Rujie

株式会社R2 代表取締役社長。

次世代育成・社会貢献事業を軸として、国内外で音楽活動を中心にエンターテインメントおよびクリエイティブ事業を展開。音楽・ファッション・美容・芸術などジャンルを横断した活動を行っている。

■ 会社概要

会社名：株式会社R2

代表者：代表取締役社長 須原汝潔

事業内容：次世代育成・社会貢献事業／エンターテインメント事業／クリエイティブ事業

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社R2

URL：https://r2-hd.com/(https://r2-hd.com/)

広報担当：菊地真央

Email：m.kikuchi@thecrown-pro.com