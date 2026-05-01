株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、淡路島にある３つの「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、3施設をよりお得に楽しめる特典付きプラン『motto motto満喫プラン』を6月11日（木）より開始いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

本プランでは、楽しみ方に合わせて選べる3種類のプラン「ライトプラン」「プレミアムプラン」「VIPプラン」をご用意。 「ライトプラン」では、「HELLO KITTY SHOW BOX」ランチ公演の入場券に加え、「HELLO KITTY SMILE“レストラン玉手箱”」でのグリーティング、ハローキティの限定ブロマイドなどがセットに。さらに、「プレミアムプラン」では、「HELLO KITTY SHOW BOX」カフェ公演への入場券や、「HELLO KITTY SMILE“GARDENテラス”」でのメインディッシュ付きランチグリーティングなどが付いてくる、食事も体験も充実させたい方におすすめのプラン。さらに、「VIPプラン」ではHELLO KITTY SHOW BOXのランチ公演、カフェ公演の入場券や、ライトプランとプレミアムプランの魅力を網羅した、1日で全部楽しみたい方のための贅沢プランです。そして、全プラン共通特典として、本施設限定のカチューシャや、大人気のイベントエリア体験引換券も付いてます！本予約は5月11日（月）より開始いたします。 ハローキティの世界観を思いっきり楽しめる『motto motto満喫プラン』 をぜひご利用ください！

■『motto motto満喫プラン』 概要

開始： 6月11日（月） 特典： 【ライトプラン／大人】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY APPLE HOUSEまちがいさがし ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILEカフェグリーティング（選べるスーベニアカップ付） ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SHOW BOXランチ公演 入場券（座席指定不可） ・限定ブロマイドカード ・人魚の姿をしたハローキティのオリジナルクリスタル 【ライトプラン／子ども】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILE GARDENテラス グリーティング（選べるスーベニアカップ付） ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SHOW BOXバルーンスティック ・HELLO KITTY SHOW BOXランチ公演 入場券（座席指定不可） ・ハローキティ もちもちマスコット ・限定ブロマイドカード 【プレミアムプラン／大人】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY APPLE HOUSEまちがいさがし ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILE GARDENテラス ランチグリーティング（メインディッシュ付） ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SHOW BOXカフェ公演 入場券（座席指定不可） ・限定ブロマイドカード ・人魚の姿をしたハローキティのオリジナルクリスタル 【プレミアムプラン／子供】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILE GARDENテラス ランチグリーティング（キッズランチボックス付） ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SHOW BOXバルーンスティック ・HELLO KITTY SHOW BOXカフェ公演 入場券 ・ハローキティ もちもちマスコット ・限定ブロマイドカード 【VIPプラン／大人】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY APPLE HOUSEまちがいさがし ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SHOW BOXランチ公演 入場券（座席指定可能） ・HELLO KITTY SHOW BOXカフェ公演 入場券（座席指定可能） ・限定ブロマイドカード ・人魚の姿をしたハローキティのオリジナルクリスタル ・HELLO KITTY SMILE グリーティング5分間独占チケット 【VIPプラン／子ども】 ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND共通入場券 ・HELLO KITTY SMILEイベントエリア体験引換券（イベント内の全体験コンテンツ対象） ・HELLO KITTY SMILE素焼き絵付け体験 優先案内券 ・HELLO KITTY SMILE限定カチューシャ ・HELLO KITTY SMILE限定もちもちマスコット ・HELLO KITTY SHOW BOX限定バルーンスティック ・HELLO KITTY SHOW BOXランチ公演 入場券（座席指定可能） ・HELLO KITTY SHOW BOXカフェ公演 入場券（座席指定可能） ・限定ブロマイドカード ・HELLO KITTY SMILE グリーティング5分間独占チケット 料金： 【ライトプラン】 大人／19,500円、子ども（4～12歳）／16,400円 【プレミアムプラン】 大人／20,600円、子ども（4～12歳）／16,500円 【VIPプラン】 大人／22,100円、子ども（4～12歳）／18,500円 ※全て税込価格 予約： HELLO KITTY SMILEへのお電話予約のみ受付（0799-70-9037） ※予約は5月11日（月）から受け付け開始 ※ご利用前日16時まで 場所：HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） HELLO KITTY SHOW BOX・HELLO KITTY APPLE HOUSE （兵庫県淡路市野島平林177-5） 問合わせ：HELLO KITTY SMILE TEL 0799-70-9037 運営: 株式会社パソナふるさとインキュベーション

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/