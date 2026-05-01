株式会社トータルヘルスコンサルティングの商品「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」を提供しているサポート選手が第40回全日本トライアスロン宮古島大会で優勝（二連覇）しました。

宮古島市の与那覇前浜ビーチをスタートし、宮古島市陸上競技場をゴールにスイム3キロ、バイク123キロ、ラン42キロの計168キロで行われました。

プレシジョンサポート選手

古谷純平選手 6時間25分10秒で男子総合優勝！

トライアスロンコミュニティFree Spirit：https://free-spirit.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/jumpei_furuya/

平柳美月選手 7時間32分13秒で女子優勝！

Instagram：https://www.instagram.com/__hirame/

寺澤光介選手 6時間51分12秒で男子総合2位！

Instagram：https://www.instagram.com/terasuke.tri.37/

プレシジョン使用選手

■男子総合3位 大倉拓也選手 6時間54秒00秒 Instagram：https://www.instagram.com/taku.triathlon/ ■男子総合5位 星大樹選手 7時間5秒32秒 Instagram：https://www.instagram.com/star_daiki/ ■男子総合7位 梅田航平選手 7時間11分43秒 Instagram：https://www.instagram.com/kohei.umeda/ ■男子60-65歳優勝 坂口誠選手 8時間42分7秒 ■女子総合2位 大西麻代選手 7時間39分21秒 Instagram：https://www.instagram.com/maayoo58/ ■女子総合3位 宇治公子選手 7時間58分14秒 Instagram：https://www.instagram.com/kimiko__uji/ ■女子総合5位 田中美沙樹選手 8時間20分3秒 Instagram：https://www.instagram.com/mi_sa_ki_1018/ ■女子総合6位 市川典子選手 8時間25分49秒 Instagram：https://www.instagram.com/n.rico_tri/ ■女子29歳以下優勝 谷中千華選手 9時間10分36秒 ■女子30歳代優勝 乙部唯選手 9時間28分33秒 ■女子60-65歳優勝 谷川真由子選手 9時間26分18秒 Instagram：https://www.instagram.com/mayutanicyan/

今回、プレシジョンサポート選手の古谷純平選手と平柳美月選手の二連覇を記念して、下記のキャンペーンを実施います。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：5/1（金）～5/31（日） 対象商品の購入時にクーポンコード「pfah2026miyako」をご入力で、 各商品代金（※送料を除く）より20%OFFとなります。 ※各商品50個限定！ ※各商品50個に達し次第キャンペーンは終了となります。 ▼キャンペーン詳細情報はこちら https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/miyako-victory-campaign2026 ■電解質パウダー各種（PH500、PH1000、PH1500） ■電解質タブレット各種（PH500、PH1000、PH1500） https://shop.pfandh.jp/pages/all-products#collection-template--18427444625450__featured_collection_AchQyn ■カーボ＆電解質ドリンクミックス https://shop.pfandh.jp/products/carb-electrolyte-drinkmix ■ボトル各種 https://shop.pfandh.jp/pages/all-products#collection-template--18427444625450__featured_collection_qYLprV

電解質パウダー・電解質タブレット

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。 ・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有） ・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有） ・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有） ■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット ・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる ・1錠約12kcalと低カロリー ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500） ■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー ・汗で失われる電解質を素早く補給 ・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

カーボ＆電解質ドリンクミックス

ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！

■カーボ＆電解質ドリンクミックス！ ボトル1本で完結するカーボ＆電解質ドリンクミックス！ 一般的なスポーツドリンクよりも高濃度なエネルギー設計で、 長時間の運動でも安定したパフォーマンスをサポートします。 最大 60g/Lの炭水化物と電解質（ナトリウム：1000mg）を補給可能！ グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、咀嚼不要。 エネルギーだけでなく、発汗で失われるナトリウムをしっかり補給することが出来ます。 さらにこのドリンクでエネルギーと電解質が一緒に補給できるので、ジェルの本数を減らしたい方にもおすすめです！

各種ボトル

■キャンペーン対象ボトル（4商品） ・PF&H ボトル500ml ・PF&H ボトル1000ml ・PF&H フローボトル ・【訳あり】PF&H フローボトル PRECISION（プレシジョン）の電解質タブレット／電解質パウダーで電解質飲料・経口補水液を作るのに最適なスタイリッシュなデザインボトルです。 ※PF&H ソフトフラスク 500mlはキャンペーン対象外です。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：5/1（金）～5/31（日） 対象商品の購入時にクーポンコード「pfah2026miyako」をご入力で、 各商品代金（※送料を除く）より20%OFFとなります。 ※各商品50個限定！ ※各商品50個に達し次第キャンペーンは終了となります。 ▼キャンペーン詳細情報はこちら https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/miyako-victory-campaign2026 ■電解質パウダー各種（PH500、PH1000、PH1500） ■電解質タブレット各種（PH500、PH1000、PH1500） https://shop.pfandh.jp/pages/all-products#collection-template--18427444625450__featured_collection_AchQyn ■カーボ＆電解質ドリンクミックス https://shop.pfandh.jp/products/carb-electrolyte-drinkmix ■ボトル各種 https://shop.pfandh.jp/pages/all-products#collection-template--18427444625450__featured_collection_qYLprV

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/ ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイト https://shop.pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表者：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081