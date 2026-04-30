全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、お客様のために厳選した謎や物語を毎月お届けするサブスクリプションサービス『Mystery for You』の2026年4月の新作ラインナップを公開します。 ★『Mystery for You』公式サイト：https://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/

『Mystery for You』とは、簡単な10個の質問に答える「謎診断」でお客様の好みを分析し、ぴったりの謎や物語を毎月ご自宅にお届けするサービスです。心温まるストーリー謎、頭脳をフル回転させるパズル、仕掛け満載の謎など、バリエーション豊かなコンテンツをご用意。リアル脱出ゲームのコンテンツディレクターたちが、本サービスのためだけに制作した限定の謎と物語をお楽しみいただけます。 2026年4月にお届けした『Mystery for You』の新作も魅力的なものばかり。コンテンツディレクター櫻庭史郎のコメントとともに、ラインナップをご紹介します。変化も多く何かと忙しいこの時期に、ご自宅であなたのためだけの謎や物語にむきあいゆっくりと楽しんでみませんか。

①『Collection : lie』

本作は嘘の博物館を舞台に展開します。今日の嘘が入荷したところ、「真実混入ノ疑イアリ、真実混入ノ疑イアリ」と警備ロボットが告げました。真実はこの博物館に収蔵するわけにはいきません、真実を嘘呼ばわりしては、嘘にも真実にも失礼ですから。嘘を検品しイラストを読み解く没入感のある作品です。 ◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント 「嘘の博物館」という独特な世界観の中で、嘘と真実を見分けるためにさまざまな謎を解いていきます。「嘘」というテーマに沿って展開される物語が、遠い世界の話のようでどこか親近感があり、読後感の良さを生んでいました。

②『FouRe:』

本作のコンセプトはシンプルにわかりやすく4つの「Re」をテーマにした謎解きです。第3回リアル脱出ゲーム甲子園 優勝団体「作人」が制作したバリエーション豊かな「Re」を体感できる謎をお楽しみください。 ◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント 各パートの謎に明確なテーマ性があり、それに沿ったひらめきや驚きが細かく仕込まれていました。全体的に謎同士が綺麗に繋がっている感じが強くあり、解いていて気持ち良い瞬間を多く感じました。

③『馬崎 春のぱずる祭り2026』

あなたはインターネットの広告で見かけた「謎やパズルを解いて答えを送ると抽選で賞品がもらえる」というイベントに参加し、謎を解くことになります。どうやら、過去にも不定期で行われており、その度に骨太な問題が届くようです。パズル力が試されるボリューム満点の本作にぜひ挑戦してください。 ◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント とにかくボリュームがすごかったです。ただ時間がかかるだけでなく、さまざまなバリエーションのパズルがふんだんに盛り込まれているので、大ボリュームながら飽きることなく楽しむことができたのも好印象でした。 2026年4月にお届けしたこれらの新作は、『Mystery for You』を2か月継続いただくことで、4月以降もマイページからご購入いただけます 。あなたのお家時間にワクワクをお届けする『Mystery for You』を、この機会にお楽しみください。

『Mystery for You ー毎月届く、あなたのためだけの謎』ー概要

■公式サイト https://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/ ■サービス概要 リアル脱出ゲームのSCRAPが送る、サブスクリプションサービスです。 謎診断で、あなたにぴったりの謎や物語をセレクト。 毎月、驚きの仕掛けや感動が詰め込まれた体験を、あなたのお家のポストにお届けする「謎」の定期便です。 折ったり切ったり仕掛けいっぱいの謎、心温まるストーリーに包まれた謎、超高難易度なパズル。 あなたにピッタリ合うのは何でしょう？ どんな体験が届くのか、それは未来のお楽しみ。 ★30秒であなたにピッタリな謎や物語がわかる「無料謎診断」はコチラ：https://mystery-for-you.scrapticket.jp/diagnose

☆POINT１：最新、ここだけの体験 届く謎や物語は本サービスのために制作。ここだけの体験をお楽しみください。 ☆POINT２：あなたの好みの「謎」を診断 10個の簡単な質問に答えてあなたの好みを分析。謎解きの知識は不要です。 ☆POINT３：定期的に毎月の楽しみが届く あなたに合った謎や物語が毎月届きます。もし合わない場合は再度診断も可能です。 ■販売価格 ・基本プラン：月額1,200円（税込） あなたにセレクトされた新作謎が毎月1つ届きます。 ・よくばりプラン：月額3,400円（税込） 毎月すべての新作謎（3種）が届きます。 ※別途送料500円（税込）が発生します。 ■Mystery for Youが届くまで ・STEP1：謎診断をする 診断結果に基づき、あなたに合った謎や物語をセレクトします。ご購入手続きは診断のあとにございます。 ・STEP2：ポストに届く 謎はポストに届くので、忙しくても受け取りは安心です。 ・STEP3：謎解きがスタート ひとりでもご家族とでも、お好きな時間に、お好きな場所で謎解きをお楽しみいただけます。どんな謎が届くかお楽しみに。 ■継続特典 会員を継続していただいた方に感謝の気持ちを込めて、定期的に嬉しい限定特典をお届け。

☆初回購入特典：オリジナルボールペン ☆2ヶ月継続特典：『Mystery for You』の過去作品がすべて購入可能に ☆3ヶ月継続特典：オリジナルエコバッグ ☆9ヶ月継続特典：オリジナルハンカチ ☆12ヶ月継続特典：毎月謎と一緒に届くメッセージカード1年分（12枚）を使った壮大な謎解き ☆15ヶ月継続特典：オリジナルクリップボード ☆20ヶ月継続特典：オリジナルファイル ☆24ヶ月継続特典：『Mystery for You』感想ふせん ☆33ヶ月継続特典：オリジナルポーチ ☆36ヶ月継続特典：オリジナルレターセット ☆40ヶ月継続特典：オリジナル日めくりカレンダー ☆48ヶ月継続特典：『加藤隆生殺人事件』（オリジナル謎） ☆55ヶ月継続特典：オリジナルミニトート ☆60ヶ月継続特典：オリジナルカトラリーセット ☆66ヶ月継続特典：オリジナルラゲッジタグ ■販売元／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine