株式会社榮伸(本社： 東京都中央区、代表取締役： 武田美奈子)は、ランドセルブランド「conosaki(このさき)」において、抽選で5名様にランドセルをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。





豊富なラインアップ





新しい一歩を迎えるご家族への感謝の気持ちを込めて開催する本キャンペーンでは、2027年度ご入学向けのconosakiランドセルを、お好きなカラーでお選びいただけます。









■キャンペーン概要

応募期間 ： 2026年5月10日(日)まで

プレゼント内容 ： conosaki ランドセル

抽選で5名様(お一人につき1点)

※2027年度ご入学モデルが対象となります









■応募方法

conosaki公式LINEを友だち追加

LINE内の応募フォームに必要事項を入力

conosaki公式LINE： https://lin.ee/0BMJH7G





【入力項目】

・お名前

・メールアドレス

・都道府県

・Instagramアカウント名

※応募時点でのシリーズ・カラーの選択は不要です。









■当選発表について

当選された方には、conosaki公式LINEより直接ご連絡いたします。









■ご購入済みの方も対象

2027年度ご入学予定の方で、すでにconosakiのランドセルをご購入いただいている場合も応募可能です。

当選された際は、ご購入金額を全額返金にて対応いたします。









■conosaki公式LINEについて

本キャンペーンは、conosaki公式LINEよりご応募いただけます。

公式LINEでは、ランドセル選びに役立つ情報や展示会情報なども配信しています。









■conosaki(このさき)について

conosakiは、軽さ・丈夫さ・背負いやすさなど、6年間の毎日に寄り添う使い心地と、親世代の審美眼に響くデザインを大切にしたランドセルブランドです。

ご家族が納得して選べる一本をお届けすることを大切にしています。





公式SNS

conosaki公式Instagram： https://www.instagram.com/conosaki_ransel/