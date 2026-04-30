株式会社島ヶ原リゾート(創生会グループ 本社：福岡県福岡市)が運営する、温浴施設「島ヶ原温泉やぶっちゃ」(所在地：三重県伊賀市)は、地域を楽しく盛り上げる仕組み作りを進めてきました。伊賀市の西の玄関口として、特に関西エリアからのお客様の受け入れを積極的に進めています。現在の取り組みをニューストピックとしてお伝えします。

Topic 01 伊賀市初！3人制バスケットボールコート始めました！！

伊賀市・名張市を本拠地に活動する3x3プロバスケットボールチーム「SHINOBI GATHERS」の協力の元、やぶっちゃ敷地内にあったテニスコートをバスケットボールコートとして活用し始めました。5/16(土)・17(日)には「SHINOBI GATHERS」が所属する3x3UNITEDの公式予選を開催することが決定しました！！ → https://mie-shinobi-gathers.com/

（各種スクールも開講中） 地域の子供達に屋外でバスケットボールを楽しんで頂ける環境になったと思います。ぜひお気軽にご利用ください。

Topic 02 第1回マルシェ「やぶっちゃ市」開催決定！！

GWの最終日、5/6（水）に島ヶ原温泉やぶっちゃでマルシェ「やぶっちゃ市」を開催します。癒し・占い・アクセサリー・雑貨・スイーツ・フリマ・お子様も楽しめるワークショップなど、18店舗が出店。開催時間は午前10時～午後5時まで。3店舗まわると抽選参加券がもらえるスタンプラリーも実施します。天然温泉や地元食材を沢山使った食事処と共に、お楽しみください！！ ※少雨決行（荒天中止） ※出店店舗等詳細はホームページでご確認頂けます

■イベント概要

開催日：2026年5月6日(水・祝) 時 間 ：10：00～17：00 ※小雨決行（荒天中止） ※出店店舗等詳細はホームページにて→https://www.yabutcha.com/

Topic 03 産直市場移設 5月1日(金)リニューアルオープン

伊賀の野菜や加工品、お酒やお土産を販売している産直市場が、別棟から「やぶっちゃ温泉本館」に移設します。これまでの正面玄関が産直市場になり、レストラン棟玄関がメインエントランスとなります。お客様にやぶっちゃをより楽しんでいただけるよう導線を変えることになりました。玄関を入るとレストランを通り、産直市場、休憩処・ジュースバー、売店を抜けて温泉に入るという流れになります。今回のリニューアルオープンを記念した「産直オリジナル福袋」や各種サービス内容の変更なども実施します。

■リニューアルウィーク

・期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日） ・リニューアル特典：オリジナル福袋販売（伊賀米やよもぎ餅などの詰め合わせ）3,000円（税込） ・来場者全員に100円割引チケット配布

Topic 04 キャンプ場Aサイトで犬同伴宿泊開始！

①キャンプ場Aサイトの犬ちゃん同伴宿泊開始。（小型犬に限る） ②キャンプ場Cサイト（フリーサイト）好評予約受付中。

■会社概要

名称：株式会社島ヶ原リゾート 所在地：三重県伊賀市島ヶ原13680 電話番号：0595-59-3939 URL：https://www.yabutcha.com/ Instagram：https://www.instagram.com/yabutcha_onsen_camp