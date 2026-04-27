化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社エックスワン(東京都港区、代表取締役社長：菅 則子)は、先進の技術を応用したヒト幹細胞培養液※1等配合の「リブラージュ(LIBREAGE)ハイドロゲル アイシート」(税込8,580円)を4月27日、直営店舗及び当社直販サイトや国内免税店等で販売します。





リブラージュ(LIBREAGE)とは、フランス語のLibre(自由)とAge(年齢)からなる造語で、「自由に、麗しく、毎日を楽しむ(自由年麗)」をコンセプトとしています。





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《発売背景と商品特長》

2025年の訪日観光客数は過去最多となる4,000万人を突破し、免税店舗を中心に需要が拡大しました。2026年においても、現時点では訪日需要は底堅く推移する見通しであり、訪日外国人による化粧品市場への関心の高まりが注目されています。





今回発売する「リブラージュ ハイドロゲル アイシート」は、年齢が現れやすい目元のケアに着目したゲル状のアイシートです。美容液を凝縮した処方により、海外からのお客様にもジャパンクオリティ(高品質)を手軽に体感していただける商品となっています。先進の技術を応用したヒト幹細胞培養液※1や、気になる表情ラインにアプローチする蛇毒類似成分シン-エイク※2、植物由来の合成ペプチド(アミノ酸)のアルジルリン※3を配合し、効率的なトータルエイジングケア※4により、うるおいあふれる肌に導きます。また、国際的な化粧品原料展「in-cosmetics Korea 2024」にて金賞を受賞した緑茶カテキン由来成分イルミニル388(TM)※5が、美しいツヤ感にアプローチし、3種のビタミンC※6が年齢の出やすい目元にうるおいと輝きを与えます。





本商品は、肌のハリ・キメ・透明感・うるおいを体感し、本物の素肌美を叶えるために、毎日お使いいただけるように設計されたスキンケアアイテムです。自由に、麗しく、毎日を楽しむすべての方を、いきいきとした明るい目元へ導きます。









《主な配合成分》

・ヒト幹細胞培養液※1

幹細胞を培養するときに分泌される分泌液には、多くのグロースファクター(成長促進因子)が含まれます。

ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンのはたらきをパワーアップさせるといわれ、エイジングケア※4をサポートする様々な効果が期待されています。









【ふっくらハリ・ツヤを与え、なめらかに整える】

・シン-エイク※2

蛇毒のジペプチド成分を模倣してつくられた合成ペプチド。肌にハリを与え若々しい印象に保ちます。





・アルジルリン※3

植物由来の合成ペプチドで、肌にハリを与え、気になるラインにアプローチし、表情の印象をすこやかに保ちます。





・Illuminyl388(TM)(イルミニル388)※5

緑茶カテキン由来100％天然成分、「in-cosmetics Korea 2024」金賞受賞。緑茶に含まれるポリフェノールの大半を占めるEGCG(エピガロカテキンガレート)は、色ムラのプロセス全てにアプローチして、透明感のある肌へ導きます。





・EGF(上皮成長因子)※7

体内にもあるたんぱく質の一種で、うるおいを与え、ハリのある肌へ導きます。





◎3種のビタミンC※6

即効性・安定性・持続性という3つの特性を持つビタミンCを組み合わせることで、乾燥やくすみが気になりやすい目元に、明るくいきいきとした印象をもたらします。





(1)VCエチル※8

水溶性で、肌になじみやすいビタミンC誘導体。構造が変わりにくい特長があり、角質層へスムーズに届き、乾燥によるくすみが気になりやすい目元に、澄んだ印象とうるおいを与えます。





(2)Pentide-C※9

ビタミンCとペプチドを組み合わせたハイブリッド成分。ペプチドの安定性を活かし、デリケートな目元の肌をすこやかに整え、キメの乱れを防いで、明るい印象へ導きます。





(3)APPS(アプレシエ)※10

水溶性と油溶性の両方の性質を持つビタミンC誘導体。角質層のすみずみまでうるおいを届け、乾燥によるハリ不足が気になる目元に、ふっくらとした印象をもたらします。





【うるおいあふれる肌に導く】

・ヒアルロン酸※11

保水性に優れ1gで6Lの水分を保持するといわれ、肌の乾燥を防ぎみずみずしい肌に導きます。





・コラーゲン(水溶性とらふぐコラーゲン)※12

肌のハリや弾力、うるおいを保ち、しっとりとした艶のある肌をサポートします。





【健康的でいきいきとした肌に整える】

・ナイアシンアミド※13

乾燥によるくすみ※14を防ぎ、ふっくらとキメの整った、明るい目元の印象へと導きます。





・GK2※15

目元の微細なダメージサインにはたらきかけ、透明感のある健康的な肌に整えます。









■シートマスク素材

海藻由来のトチャカをベースとしたゲルシートが、乾燥しやすい目元にひんやりした心地よさで、ぴたっと密着。豊かな保水力でうるおいを届けて集中ケア。みずみずしい肌印象へと導きます。





※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス(保湿成分)

※2 ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド(コンディショニング成分)

※3 アセチルヘキサペプチド-8(コンディショニング成分)

※4 年齢に応じたケア

※5 没食子酸エピガロカテキングルコシド(コンディショニング成分)

※6 3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチド-72-トリ-t-ブチルトリプトファナミド、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(全てコンディショニング成分)

※7 合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1(コンディショニング成分)

※8 3-O-エチルアスコルビン酸(コンディショニング成分)

※9 アスコルビルメチルカルボニルペンタペプチド-72-トリ-t-ブチルトリプトファナミド(コンディショニング成分)

※10 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(コンディショニング成分)

※11 ヒアルロン酸Na(保湿成分)

※12 水溶性コラーゲン(保湿成分)

※13 ナイアシンアミド(コンディショニング成分)

※14 古い角質や汚れ

※15 グリチルリチン酸2K(コンディショニング成分)









■商品概要





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＜4/27(月)AM9:30*発売＞

「リブラージュ ハイドロゲル アイシート」

価格／枚数(容量)：\8,580(税抜価格\7,800)／60枚入(90g)









≪使用方法≫

1.洗顔後、化粧水や「リブラージュ オールインワンフェイスマスク」で肌を整えた後、付属のスパチュラでシートを1枚ずつ取り出し、目元やほうれい線に合わせて密着させてください。そのまま10～15分ほど置いてからシートを剥がしてください。

2.肌に残った美容液は手のひらでなじませてください。その後、乳液やクリームで整えます。





*専用サイトでの発売時間。その他店舗においては、各店舗の営業時間等に準じます。









■販売方法

・専用サイト

https://x-oneonline.jp/product/detail/277

・サロン・ドゥ・インナップ青山

https://www.x-one.co.jp/shop/contents/contents.aspx/00000124

・ワンズマート楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/gold/onesmart/

・ワンズマートYahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/

・ECカレント

https://www.ec-current.com/

・AmazonECカレント

https://www.amazon.co.jp/x-one/









■お客様からのお問い合わせ先：

お客様相談室 0120-039-198

(受付時間 平日9:00～18:00)





＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社 エックスワン 広報部

e-mail： press@x-ne.co.jp