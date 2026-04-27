一般社団法人 日本歯科医療情報センター(所在地：東京都中央区、以下 当法人)は、鹿児島市・熊本市・福岡市西区・北九州市八幡西区・広島市にて、一般の方を対象とした無料セミナー「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」を順次開催いたします。





歯科医師が語る「噛み合わせと身体能力の関係」一般向け無料セミナービジュアル





本セミナーは、鹿児島での開催を皮切りに、九州および中国エリア各地へ展開するもので、各会場にて同様の内容で実施されます。





講師には、東京・表参道で活動する歯科医師 伊藤 剛秀氏を迎え、「歯ならび」だけでなく、噛み合わせ・姿勢・身体バランスといった“お口の機能”が、集中力や運動能力、成長過程にどのような影響を与えるのかについて、実例や動画を交えて解説いたします。





近年、スポーツ歯学や機能矯正の分野では、咬合(噛み合わせ)が全身のバランスや身体パフォーマンスに関係する可能性が指摘されています。一方で、一般的な矯正治療においては見た目の改善に主眼が置かれることも多く、機能面の理解が十分に浸透しているとは言えない状況です。





また、子どもの姿勢や集中力、運動能力の低下といった課題が指摘される中で、その背景要因の一つとして口腔機能への関心も高まりつつあります。





本セミナーでは、こうした背景を踏まえ、





・なぜ矯正だけでは不十分なケースがあるのか

・噛み合わせが集中力や運動能力に与える影響

・成長期における顎や姿勢の重要性

・大人でも変化が期待できる身体の使い方





といった内容について、これまで延べ1万人以上の患者を診てきた臨床経験をもとに分かりやすく解説します。





伊藤氏の講義はこれまで主に歯科医師向けに提供されており、全国で延べ4万人以上の歯科医師が受講してきましたが、一般向けに公開される機会は限られていました。今回、一般の方も参加可能な形で複数都市にて開催されます。





当法人では、歯科医療を通じて見た目だけでなく機能面から健康を支えることを重視しており、本セミナーを通じてより多くの方に正しい知識と選択肢を届けることを目的としています。





参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。お子さまの歯並びや姿勢、集中力に関心のある保護者の方から、ご自身の健康やパフォーマンス向上に興味のある方まで、幅広い層に向けた内容となっています。









■開催概要

【セミナー名】

潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー

姿勢・集中力・運動能力への影響を実演で解説するセミナーの様子





子どもから大人まで対象に、身体機能と噛み合わせの関係を解説





【開催日程・会場】

■2026年4月26日(日)

鹿児島市｜JR九州ホテル鹿児島 4階 会議室CD

開場9:30／開演10:00





■2026年5月1日(金)

熊本市｜くまもと森都心プラザ 6階 会議室AB

開場9:30／開演10:00





■2026年5月2日(土)

鹿児島市｜マルヤガーデンズ 4階 ユナイトメントガーデン

開場10:00／開演10:30





■2026年5月3日(日)

福岡市西区｜周船寺ハローパークペガサス歯科クリニック内

開場9:30／開演10:00





■2026年5月4日(月)

広島市｜ウェンディひと・まちプラザ 研修室A

開場9:30／開演10:00





■2026年5月5日(火)

北九州市八幡西区｜本城駅前ペガサス歯科クリニック内

開場9:30／開演10:00





【参加費】

無料(事前予約制)





【主催】

一般社団法人 日本歯科医療情報センター





【協力】

医療法人翔優会(ワハハ総合デンタルグループ)