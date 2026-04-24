近畿大学附属新宮高等学校（和歌山県新宮市）は、令和8年（2026年）5月1日（金）、和歌山県東牟婁郡太地町の「くじらの海シーカヤック」にて、フロンティアコースの1年生72名を対象に、地域の文化や自然を学ぶ「ふるさと教育」の一環としてシーカヤック体験を実施します。 【本件のポイント】 ●地域の文化や自然を学ぶ「ふるさと教育」の一環としてシーカヤック体験を実施 ●太地町の大自然を普段とは違った視点で体験し、地域の文化や自然を学ぶことで豊かな心を養う ●生徒が体験型校外学習を通して、学校生活での自主的・実践的な姿勢を身につける 【本件の内容】 本校では、地域の文化や自然を学ぶ「ふるさと教育」を実施し、新宮市の教育方針である「地域を愛する心の育成」を目的に、この地域ならではの体験型校外学習や地域の方々をお招きした講演会などを開催しています。生徒が地域の素晴らしさに気づき、地域への愛着を深め、地域に関わる地理・歴史・文化・産業・人物・歌などについて理解を深めることを目指しています。 本校には国公立大学の現役合格を目指す「アグレッシブコース」と近畿大学をはじめとする有名私立大学への進学を目指す「フロンティアコース」があり、今回はフロンティアコースの1年生を対象とした校外学習とし、和歌山県東牟婁郡太地町の「くじらの海シーカヤック」にてシーカヤック体験を実施します。生徒は、太地町の大自然を普段とは違った視点で体験し、地域の文化や自然を学ぶことで豊かな心を育みます。この体験型校外学習を通して、今後の学校生活での自主的・実践的な姿勢を身につけます。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月1日（金）11：00～12：30 ※雨天中止 場所：くじらの海シーカヤック（太地フィールドカヤック） （和歌山県東牟婁郡太地町森浦685-27、JR紀勢本線「太地駅」から車で約5分） 対象：近畿大学附属新宮高等学校フロンティアコース1年生72名 【プログラム】 （1）救命胴衣のつけ方 （2）レクチャーシーカヤックの漕ぎ方の練習 （3）海上でシーカヤック体験 【関連リンク】 附属新宮高等学校 https://www.shingu.kindai.ac.jp/